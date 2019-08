Caída de exportaciones de gas y minería impactan en el déficit comercial que llegó a $us 720 millones

LA PAZ |

A junio del presente año las ventas externas del sector manufacturero, reportaron un incremento de 7,5% en valor y 12,8% en volumen hasta anotar $us 1.588 millones, iguales a 1.647 mil toneladas, según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo se registró un déficit comercial de $us 720 millones, explicado principalmente por la disminución en las exportaciones de hidrocarburos (16,8%) y minería (14,5%).

Al momento de desglosar la cifra, el informe señala que las exportaciones de oro metálico llegaron a $us 675 millones por el envío de 20 toneladas, con aumentos del 26,4% en valor y 26,7% en volumen; la soya y sus derivados llegaron a $us 376 millones equivalentes a 1.073 mil toneladas, cuyo volumen comercializado creció en 6,6%, mientras que el valor disminuyó en 12,8% afectado por la menor cotización del producto en el mercado internacional.

La urea granulada llegó a $us 28 millones iguales a 118 mil toneladas, con variaciones positivas de 149,4% en valor y 171,4% en volumen, en relación al mismo periodo del año pasado.

Por actividad económica, las ventas externas de la industria manufacturera llegaron a $us 1.588 millones, monto que representa la mayor parte de las exportaciones (38,5%), los productos agropecuarios sumaron $us 174 millones, hidrocarburos $us 1.264 millones y minería $us 1.098 millones.

Las importaciones por su parte, estuvieron conformadas principalmente por bienes de capital y materias primas y productos intermedios, los cuales concentraron el 76,4% del valor equivalente al 89,3% del volumen.

Venta del Gas

Debido al contexto de crisis en Argentina y la débil recuperación de la economía brasileña, señala el documento, las exportaciones bolivianas de gas natural a estos países se vieron afectadas, por lo que en el acumulado de enero a junio se anotó el envío de 2.415 millones de metros cúbicos (Mm3), dato menor al registrado en el primer semestre de 2018 (3.368 Mm3), el valor por otra parte, alcanzó $us 618 millones, cifra menor en 15,6% a la registrada en similar período el año anterior.

En relación a las ventas hacia Brasil, éstas llegaron a $us 634 millones, menor al monto exportado entre enero y junio de 2018 ($us 756 millones), en volumen registró una disminución de 31,2% pasando de 4.064 Mm3 a 2.795 Mm3.

En consecuencia, se registró un déficit comercial de $us 720 millones, explicado principalmente por la disminución en las exportaciones de hidrocarburos (16,8%) y minería (14,5%), que en conjunto incidieron negativamente en 9,8 puntos porcentuales al desempeño de las exportaciones.

Sin embargo, dentro de las ventas externas se resalta el buen comportamiento de productos no tradicionales como la quinua cuyas ventas se incrementaron 30,8% en valor ($us 43 millones) y 2,8% en volumen (15 mil toneladas), la urea granulada que contabilizó $us 28 millones por el envío de 118 mil toneladas y el girasol y sus derivados que alcanzaron $us 20 millones, cifra superior en 58,1% a la anotada en similar período de 2018.