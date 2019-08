Brasil lleva 5 meses pidiendo 50% de volumen mínimo de gas acordado

Desde marzo pasado hasta los primeros días de agosto, Brasil viene nominando un volumen promedio de 12 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas natural a Bolivia, lo que representa la mitad del volumen mínimo acordado entre ambos países, que es de 24 MMm3d. Así lo reflejan los datos de la Secretaría de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija.

Analistas consultados por este medio afirman que el vecino país tiene proveedores más competitivos, como el GNL o la misma producción interna, además de que existe desconfianza y dudas sobre las reservas de Bolivia.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó la semana pasada que las nominaciones diarias de Petrobras deben oscilar entre 24 y 30 MMm3d, pues Bolivia tiene capacidad de abastecer con más de 30 a ese mercado.

Sánchez dijo que por “nominaciones inferiores a este rango, el contrato de venta establece penalidades, que es la aplicación del “take or pay”, que significa energía no retirada, pero pagada. En ese marco el contrato está vigente”.

Sin embargo, el reporte de julio de la Secretaría de Hidrocarburos de Tarija refleja que las nominaciones (y por lo tanto los envíos) alcanzaron un promedio de 12,73 MMm3d entre marzo y julio de este año, mientras que en los primeros cuatro días de agosto bordean los 14.

Ante la consulta respecto a las bajas nominaciones de Brasil en los últimos cinco meses de 2019, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Unidad de Comunicación, precisó: “Cuando Brasil toma volúmenes por debajo de 24 (MMm3d), paga por 24 MMm3d, así recoja la mitad. No es penalidad, se llama ‘take or pay’”, respondió al cuestionario enviado por este medio.

Versión de Petrobras

Por su parte, Petrobras evitó referirse a sus bajas nominaciones y, desde su Unidad de Comunicación en Bolivia, se excusó afirmando que este momento la empresa se encuentra en una convocatoria pública para la contratación de firmas encargadas de transportar gas.

En opinión del geólogo y analista Daniel Zenteno, las bajas nominaciones de Brasil se pueden sustentar con el incremento de la producción interna de gas en ese país a partir de los descubrimientos realizados en el presal y la compra de GNL proveniente de África a precios menores con relación al gas boliviano.

Zenteno indicó, además, que la certificación de reservas, que determinaron la existencia de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) a diciembre de 2017, genera una serie de dudas, ya que Bolivia, en los últimos 14 años, no logró incorporar ningún megacampo gasífero para reponer las reservas gastadas en dicho periodo.

“Si no tenemos reservas, no podemos ser confiables. Hasta la certificación no es nada creíble”, dijo el experto.

Por su parte, el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, coincidió en que existe desconfianza en Brasil sobre las reservas de gas en Bolivia, por lo que el país debe transparentar su información para asegurar nuevos contratos a partir de 2020.

La semana pasada el presidente de la estatal Petrobras, Roberto Castello Branco , dijo a los medios brasileños que está “negociando un nuevo contrato con Bolivia para reducir las importaciones”.

Desde el mes pasado el Gobierno de Brasil puso en marcha el Comité de Seguimiento de la Apertura del Mercado de Gas Natural (CMGN), con el objetivo de estimular la competencia en el sector.

45,30 MMm3d. Es la producción promedio de gas entre enero y julio de 2019. La capacidad de producción, según el Gobierno, es de 59 MMm3d.

A YPFB LE RESTA ENVIAR UN TCF DE GAS A BRASIL

REDACCIÓN CENTRAL

Aunque el contrato de exportación de gas entre Bolivia y Brasil finaliza el 31 de diciembre de este año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún debe enviar un TCF al vecino país, de modo que el contrato se ampliará hasta el 2024, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Sánchez precisó que es un contrato de reservas. En los 20 años que contempla el acuerdo, YPFB debió enviar 7,2 TCF a Petrobras, sin embargo, las bajas nominaciones de Brasil y los bajos envíos de Bolivia a lo largo de este periodo generan la necesidad de extender el plazo.

Sánchez señaló que Brasil, en la actualidad, tiene nominaciones de 15 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas y que, a este ritmo, el contrato se ampliará hasta 2024.

Según el analista en hidrocarburos Hugo del Granado, la denominada energía pagada y no recibida -por Brasil- se va acumulando en el tiempo, y que ello amerita una conciliación entre ambos países para definir el régimen de entrega, el cual establecerá volúmenes, plazos, penalidades, entre otros aspectos.

“Y eso obviamente va a dar por terminado el contrato, a no ser que en el nuevo contrato (entre YPFB y Petrobras) se ponga cláusulas introductorias en las cuales se determine incluir, en este contrato, todo lo que queda pendiente de actual”, añadió Del Granado.