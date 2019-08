Orfebres prevén 20% de alza en el precio de las joyas por regalías

El sector de los orfebres del país se declaró ayer en emergencia y denunció que las joyas de oro y plata podrían subir entre 15 y 20 por ciento si el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales (Senarecom) los convierte en agentes de retención de regalías mineras, declaró ayer su representante, Leoncio Sánchez.

Los orfebres y joyeros protestaron ayer en la plaza 14 de Septiembre exigiendo al Gobierno que los saque de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Además, sus representantes se reunieron en la ciudad de El Alto y determinaron declarar estado de emergencia.

Sánchez indicó que en Cochabamba al menos unas 400 familias viven del negocio de la orfebrería y la joyería.

Aseguró que estos negocios pagan impuestos, emiten factura y el Impuesto a las Transacciones (IT) por lo que aplicarles más impuestos los obligaría a subir los precios del producto final.

La ley obliga al sector a comprar oro de explotadores legalmente establecidos y registrados. El representante considera que sus proveedores no van a querer pagar la regalía y optarán por sacar el mineral fuera del país, como contrabando.

Además, explicó que gran parte de las joyas que sacan para la venta son hechas con oro reciclado de personas que venden sus joyas antiguas.

“El Gobierno confunde y dice que somos comercializadores de oro. No, comercializamos joyas que es muy distinto”, dijo Sánchez.

SEGÚN LOS ORFEBRES: “VENDER UNA JOYA EN EL PAÍS ES DIFÍCIL”

Con la situación económica del país cada vez es más difícil vender una joya, indicó el representantes de los orfebres, Leoncio Sánchez.

“Los artesanos estamos tan mal y elevar nuestros costos no es posible, vamos a quedar muchos en la calle. Ojalá el Gobierno nos escuche y entienda y no haga daño a un sector tan frágil. La verdad estamos muy dolidos”, dijo.

ANÁLISIS

Luis Laredo. Cámara Departamental de Minería

“Debe haber flexibilización y reunión con el Gobierno”

Es importante reunirse con el Gobierno para poder consensuar ciertos cambios porque la nueva normativa abarca a todos los sectores mineros. Han metido a la bolsa a todos y cada uno es diferente.

Debería reformarse algunos artículos para que sea más equilibrado para todos los sectores. (En algunos casos) debe haber flexibilización hasta que se vayan adecuando a la Ley de Minería.

Cada uno debe diferenciarse, pero están juntos metálicos y no metálicos.

El poner a las orfebres en la Ley de Minería es la única forma que tiene el Gobierno para poder cobrar ciertas regalías sobre ese mineral. Van a controlar a quienes les proveen porque la ley indica que el que trasforma debe comprar de un proveedor que sea legalmente establecido. Me imagino que muchos de ellos son rescatistas o explotadores ilegales.

El Gobierno no tiene el personal suficiente para controlar a estos explotadores que operan en el país ilegalmente. En la Cámara no tenemos un registro de una empresa minera de oro, no hay ninguna certificada de las que explota oro. A los exportadores legales les cobran por factura vendida. Es un doble cobro.