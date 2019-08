Caída de peso argentino causa en Bolivia cierre temporal de ventas

La caída del peso argentino, originada por la baja votación del presidente de ese país, Mauricio Macri, ya causó sus primeros efectos en Bolivia. Si la semana pasada, por cada 100 pesos se pagaban 14 bolivianos, el lunes el costo descendió a 9, aunque ayer había vuelto a subir a los 12. En 2018, el precio había llegado incluso a 24 bolivianos.

Ante este clima de inestabilidad, varios comercios de las poblaciones fronterizas bolivianas de Bermejo, Yacuiba y Villazón prefirieron cerrar y los comerciantes se negaron a recibir la moneda extranjera.

El peso argentino “ha aumentado respecto de ayer. Si sube el dólar, baja el peso argentino y viceversa”, dijo el propietario de la casa de cambio Jhobana, Freddy Gutiérrez, al medio de comunicación la Voz de Bermejo.

El cambista indicó que el cambio de dólares a bolivianos sigue normal, pero no pasaba lo mismo con el peso argentino. “Con el peso no estamos trabajando porque no está llegando y, si llega, está carísimo. A 60 a 59 (pesos cada dólar) más o menos”, dijo.

Ayer, el diario Tributo de Argentina indicó que los pobladores de La Quiaca, que suelen pasar al mercado de Villazón para conseguir alimentos más baratos, verduras y otros enseres, no pudieron realizar su compra porque los comerciantes bolivianos se negaron a recibir pesos argentinos. Otros comercios cerraron y los argentinos desistían y retornaban a su país sin nada.

El medio argentino indicó que los comerciantes de Villazón estaban temerosos de que el peso argentino siga devaluándose.

Comerciantes quiaqueños también cerraron porque los proveedores cortaron la cadena de distribución por cambios de precio debido a la subida del dólar.

El analista económico José Gabriel Espinoza indicó a Los Tiempos que el lunes toda la economía argentina se estancó por los resultados de las elecciones primarias, en las que resultó virtualmente ganador el candidato kirchnerista Alberto Fernández. El viernes, el dólar se cotizaba entre 45 y 47 pesos argentinos, pero el lunes subió a 65 y 67.

Espinoza dijo que los mercados cerraron por la incertidumbre del valor del peso argentino. “Por esa inestabilidad, los bolivianos no vendían a ese país, pero estoy seguro de que ha entrado mucho producto argentino de contrabando porque resulta muy barato”, dijo.

El economista explicó que con esta crisis del vecino país, Bolivia también será afectada debido a la fuerte relación “sobre todo de comercio informal entre estas dos economías”. “El comercio se ha parado. No hay comerciantes que quieran vender a peso argentino y no hay argentinos que tengan otra moneda porque los dólares son escasos”, dijo.

El analista añadió que la crisis impide que los bolivianos en ese país envíen remesas porque el dólar está escaso y no lo pueden conseguir para enviarlo a Bolivia. Por otro lado, Espinoza cree que, por la baja del peso, los argentinos van a comenzar a consumir menos gas.

INDUSTRIA NACIONAL ES AFECTADA

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, indicó que la crisis argentina los perjudica debido a que los productos de ese país ingresan de contrabando y a un precio mucho más barato que el nacional.

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), Gerardo Aparicio, también cree que la devaluación del peso argentino afectará al sector productivo.

Aparicio hizo el llamado a las instituciones del Estado, encargadas de controlar las fronteras, para extremar esfuerzos y evitar una avalancha de productos argentinos en los mercados del sur del país.