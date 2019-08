¿Decisión coherente? Qué hay detrás de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Bolivia

Bernardo Corro Barrientos

El Gobierno acaba de anunciar que creará próximamente un Ministerio de Ciencia y Tecnología con el objetivo de impulsar la generación de ambas actividades en el país. Funcionarios gubernamentales informaron que este Ministerio contribuirá a que Bolivia ya no sea más dependiente de tecnologías extranjeras, que —según su parecer— serían determinantes en el atraso del país.

Podemos preguntarnos cuál podrá ser el impacto de este Ministerio en la economía del país. ¿Podrá este Ministerio impulsar la generación de ciencia y tecnología en los diversos sectores empresariales y productivos? Puede darnos una respuesta a este interrogante el análisis de la trayectoria histórica de los países que lograron generar ciencia y tecnología en sus estructuras económicas internas.

Es necesario reconocer que los generadores de ciencia y tecnología en estos países, sobre todo los europeos y países desarrollados en general, no fueron directamente las instancias gubernamentales sino las empresas privadas durante sus procesos productivos en su interacción con las otras empresas y sectores productivos y comerciales. Los Gobiernos, en estos casos, se circunscribieron a crear un marco institucional y legal de incentivos dinámicos para que las empresas manufactureras y otras privadas puedan desarrollar internamente sus innovaciones técnicas y tecnológicas con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y sus productos. El objetivo para las empresas innovadoras era captar, en un marco de competencia entre las empresas y los productos, mayores ganancias para sí mismas con el objeto de generar los recursos para continuar con el ciclo de innovaciones. La ciencia y la tecnología de esos países se desarrolló en estas condiciones.

En Bolivia, el contexto empresarial actual se muestra diferente al que existía anteriormente y que existe actualmente en los países desarrollados. En el país no existe actualmente este contexto estructural de incentivos suficientes para que las empresas privadas puedan generar internamente, y durante largos períodos de tiempo, las innovaciones técnicas necesarias para mejorar sus procesos productivos.

Diferentemente, en Bolivia el Gobierno ha generado durante ya más de una década un contexto institucional que no contribuye a despegar el dinamismo empresarial en varios sectores productivos. Este contexto negativo está dado por las medidas como el doble aguinaldo, los impuestos elevados y engorrosos —reconocidos por las instancias internacionales—, y varios reglamentos que desincentivan las iniciativas de modernización empresarial. Este contexto estructural tampoco es favorable para que la inversión extranjera directa (IED) pueda venir al país —otro aspecto detectado por las instancias internacionales—, lo que estimularía la actividad de los diferentes sectores productivos y empresariales internos.

Por otra parte, en los países desarrollados las universidades cumplen desde hace siglos el papel de generadoras importantes de ciencia y de tecnología dentro de sus aulas, lo que no sucede en el país.

Si, por una parte, el Gobierno no crea en el país un marco institucional de incentivos empresariales de medio y largo plazo y, por otra parte, las universidades no tienen capacidad para generar investigaciones académicas de ciencia y de tecnología dentro de sus aulas, entonces en el país no existen condiciones favorables para desarrollar una ciencia y tecnología que permita superar la dependencia en ciencia y tecnología.

DATOS

Textual. Evo: “Quiero decirles que sin conocimiento científico no hay independencia económica ni social garantizada; la dependencia científica es sinónimo de subdesarrollo”.

7 de agosto. Fecha en que Morales ofreció para la próxima gestión crear una nueva repartición estatal: un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Nuevo rol para las FFAA. Anticipó que las Fuerzas Armadas jugarán un rol importante en ese cometido y les pidió apoyar a la iniciativa.

Para los jóvenes. La medida apunta, dijo, a mejorar las oportunidades de capacitación para los jóvenes.