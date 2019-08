Crazy About Knits: Un mundo de figuras, hilos, lanas y colores

“Jamás agarré un palillo, una lana”. Con esta confesión, Cima Mandelbaum empieza a contar cómo, en apenas un par de años, pasó de aprender y experimentar con el crochet, lanas e hilos, por amor a sus hijas y a su nieto, a emprender un negocio que ya tiene varios seguidores.

Cima comanda actualmente Crazy About Knits (Locos por los tejidos), un pequeño gran emprendimiento en Cochabamba de muñecos elaborados a mano con hilos o lana a crochet.

“El impulso fue de mis hijas y la inspiración de mi primer nieto, Noah”, dice la emprendedora, quien elabora muñecos de toda forma “con mucho amor” y con varias horas de trabajo invertido que valen la pena.

Todo empezó cuando, en un viaje, Cima se compró un telar con el que hizo sus primeras obras, rústicas y sencillas.

Los primeros muñecos no salieron muy bien en el aparato y decidió aprender crochet. “El primer muñeco es interesante. Contaba los puntos y, cuando tenía que tener 10, tenía 30, o sea cualquier cosa”, recuerda riendo.

Pero el verdadero empujón surgió cuando una de sus hijas decidió embarazarse y le pidió fabricar un muñeco para su futuro hijo.

“Fuimos con ella, compramos la lana y ahí me puse las pilas. Cuando ella se embarazó, me dio toda una lista de los muñecos y ahí empecé a hacer. Por la inspiración de mi nieto fue”, indica.

Poco después, su otra hija, al ver la calidad del trabajo de su mamá, creó una página de Facebook y subió ahí las creaciones de Cima.

“Ella empezó a subir y ahí es cuando empiezan a pedirme. Me pidieron un montón”, dice. Desde entonces ha entregado ya unos 30 muñecos de toda variedad: osos, jirafas, conejos, elefantes, ovejas y muñecas, entre otros.

“La verdad es que es un trabajo totalmente personalizado, no es que tengo un catálogo. Tú me llamas y me dices ‘yo quiero una jirafa’, buscamos el modelo, me dices el tamaño, si quieres de lana o hilo, los colores, y te lo hago”, explica.

Para Cima, que se ha dado a la tarea de aprender más sobre la tendencia japonesa de hacer este tipo de muñecos, llamada “amigurumi”, cada encargo es un reto.

“Cada persona quiere algo diferente y, por lo tanto, cada muñeco de alguna forma tiene una historia”, agrega.

Cima hace generalmente un muñeco en dos días, pero otros pueden tomar más tiempo.

La emprendedora quiere llevar su emprendimiento a un nivel mayor y ya piensa en generar empleo y exportar. Con más manos en su proyecto de muñecos tejidos, sueña con llegar pronto con su arte a tiendas en Santa Cruz y Miami, desde donde ya la han contactado.

DATOS

Material de alta calidad. Los materiales que usa Cima son lo mejor del mercado. El relleno, lanas e hilos son hipoalergénicos, ideales para bebés y niños.

Un regalo especial. La emprendedora hace énfasis en que los juguetes de producción masiva, hechos de plástico, pueden costar caro y son desechados en semanas. Un muñeco tejido es “un regalo para siempre”, señala.

Cómo contactarla. Para pedidos se puede contactar a la dirección: crazyaboutknits@gmail.com y en Facebook e Instagram (@crazyaboutknits).