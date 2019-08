Procurador califica de "victoria" pago de $us 25,5 millones por la reversión de Mallku Khota

El procurador General del Estado, Pablo Menacho, calificó hoy, como una victoria para Bolivia, el pago de $us 25.5 millones a South American Silver Limited, por la reversión del yacimiento minero de Mallku Khota en agosto de 2012, siendo que la canadiense demandaba una indemnización de 385.7 millones de dólares. Así se dio cumplimiento al laudo del 22 de noviembre de 2018.

"La victoria de Bolivia ha sido importantísima para los Estados, ha sido la primera victoria en la cual un tribunal arbitral internacional ha decidido que el Estado no violó ninguna de sus obligaciones, sino que cumplió con sus obligaciones internacionales, no había que reconocer lucro cesante sino solo el gasto e inversiones", señaló en conferencia de prensa.

Destacó que el Estado boliviano dio cumplimiento al laudo emitido por el Tribunal Arbitral en el arbitraje internacional caso CPA Nº 2013-15: South American Silver Limited en contra del Estado boliviano, por la reversión al dominio originario del Estado de diez concesiones mineras de propiedad de la empresa canadiense.

"El día de hoy se cierra de forma definitiva el arbitraje internacional iniciado por South American Silver y se consolida la propiedad del Estado boliviano sobre el yacimiento minero de Mallku Khota, que tiene un valor potencial de 8 mil millones de dólares", dijo Menacho.

La autoridad dijo que, como resultado del responsable y eficiente trabajo de defensa legal desarrollado desde la Procuraduría General, una pretensión de $us 385.7 millones se cerró en un monto de $us 25.5 millones; es decir, solamente en el 6.6% del total demandado.

"Con ello, el Estado boliviano ha logrado una reducción del 93.4% que equivale a un ahorro de $us 360.1 millones", destacó.

Menacho recordó que el Tribunal Arbitral señaló en su parte resolutiva que, Bolivia no violó su obligación de dar un trato justo y equitativo a la inversión, no violó su obligación de brindar seguridad y plena protección a la inversión, no violó su obligación de adoptar medidas no arbitrarias y discriminatorias que obstaculicen el uso y disfrute de la inversión, y de no proveer un trato menos favorable", dijo.

El laudo fue emitido por el Tribunal Arbitral en fecha 22 de noviembre de 2018, declaró que Bolivia cumplió con el mandato del derecho internacional de otorgar un trato justo y equitativo a la empresa, brindar plena protección y seguridad a la inversión, no adoptar medidas arbitrarias, ni discriminatorias contra la empresa ni promover un trato menos favorable que al de sus propios inversionistas.

El Contrato Transaccional suscrito, establece: 1) el pago del capital establecido en el Laudo, 2) la renuncia de la empresa SAS al 30% del monto de los intereses, 3) el reembolso a Bolivia de 209 mil dólares por concepto de costas del arbitraje y 4) la entrega de la información clasificada como "altamente confidencial" durante el procedimiento arbitral.