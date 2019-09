El año electoral y otros factores reavivan el negocio de bienes raíces

El negocio de bienes raíces en Cochabamba ha vuelto a dinamizarse: los precios de las viviendas dejaron de ser especulativos y se puede pagar con crédito a bajo interés. A ello, hay que sumarle el año electoral, que siempre genera efectos en el negocio.

En estas afirmaciones coinciden tres inmobiliarias consultadas por este medio: Faros, Japebu y Servial, además de la Cámara de Bienes Raíces Cochabamba (Cebirac).

El gerente de Faros Bienes Raíces, Jhonny Flores Gutiérrez, indicó que en los últimos meses la dinámica del negocio inmobiliario se ha incrementado entre un 15 y 18 por ciento por el año electoral. Hay muchos que quieren comprar un inmueble porque es la mejor manera de invertir su dinero, explicó.

“Estamos en elecciones hay una gran dinámica total de compra y venta de viviendas. Mucha gente está vendiendo y otra está comprando”, dijo.

El presidente de Cebirac y propietario de la Inmobiliaria Servial, Alfonso Ferrufino, dijo que el año electoral siempre “afecta” al negocio, porque mientras la gente mayor se preocupa y prefiere comprar un inmueble antes de las elecciones, otros prefieren esperar los cambios que podría realizar el nuevo Gobierno.

“Me he encontrado con clientes que me dicen: ‘tengo que comprar antes de las elecciones porque no sé qué pasara después’. También me he encontrado con gente que prefiere esperar a que pasen las elecciones para comprar”, dijo.

Añadió que la dinámica del negocio es buena porque los precios dejaron de ser especulativos y las viviendas se venden en su precio real y hasta un poco por debajo del avalúo. “Como hay un precio razonable la gente compra. Si el avalúo salió 530 mil dólares lo están ofreciendo hasta en 460 mil, mucho menor al avaluó”, indicó.

A eso se suma que el crédito de vivienda social ha dinamizado el negocio. “Antes los créditos bancarios eran sólo para ricos. A partir de los créditos con bajos intereses, hay gente que compra y han aparecido hartas inmobiliarias”, detalló.

El propietario de Japebu Bienes Raíces, Javier Pericón Bustos, coincidió con Ferrufibo y aseguró que ahora policías y profesores pueden adquirir una vivienda, cosa que antes no podían hacer. “No estamos en crisis, siempre hay necesidad de comprar una vivienda y otros quieren vender”, dijo.

Un profesional en bienes raíces que prefirió no identificarse explicó que las ventas de viviendas el primer semestre de este año han sido muy buenas y se espera que el segundo sea mejor.

“Creció la compra de inmuebles en dinero en efectivo. La gente está invirtiendo su ahorros en la compra de una vivienda”, indicó.

Los tres profesionales en bienes raíces coinciden en que lo que más se vende son casas y lotes, y en un porcentaje menor, departamentos.

Explicaron que los departamentos son más baratos porque hubo mucha construcción de edificios y hay una gran oferta de estas viviendas.

HAY NUEVAS ZONAS RESIDENCIALES

La población busca vivienda en la zona de Sarco, avenida Melchor Pérez de Holguín, Beijing y América Oeste, que han pasado de ser barrios de la clase B a clase A2 porque tienen parques, vías de fácil acceso, buenos edificios, supermercados, escuelas, colegios, universidades, gimnasios y otros.

Los inmuebles construidos en el camino a Sacaba también son muy demandados.

Tiquipaya es un caso especial. La alta demanda por buscar una casa en este lugar cayó por el aluvión que afectó ese municipio en febrero de 2018, lo que hizo que caigan los precios. Con el bajón, sin embargo, volvió el interés por esta zona.