4 campos proveen 77% del gas y se agotarán entre 2022 y 2030

Más del 77 por ciento de la producción de gas natural en Bolivia viene de los campos Margarita-Huacaya, Sábalo, Incahuasi y San Alberto, pero los expertos dicen que esta dependencia no durará más de 10 años. El Gobierno, en tanto, destaca las inversiones para subir la producción.

Según datos de YPFB, procesados por la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, entre enero y agosto de 2019, Margarita-Huacaya produjo 14,1 millones de metros cúbicos día (MMm3), igual al 32,83 por ciento de la producción total de 45,9 MMm3d.

Sábalo dotó 10,1 MMm3d (23,52%), Incahuasi y Aquío, 5,9 (13,75%) y San Alberto 3,2 (7,48%). El resto de los campos, que suman aproximadamente 60, producen 9,7 MMm3d (22,64%).

En opinión del exministro de Hidrocarburos, Guillermo Tórrez, hubo un manejo político del rubro y fruto de ello no se descubrió un solo megacampo en los últimos 13 años. Además, los trabajos de exploración que se desarrollan actualmente son insuficientes para reponer reservas, acelerar la explotación y cumplir los contratos a cabalidad.

“Así se hallara un megacampo en un año, no creo”, dijo, al advertir que Brasil y Argentina no demandan el volumen acordado porque saben que Bolivia no podrá cumplir.

Según el especialista en hidrocarburos, Daniel Zenteno, Bolivia podrá abastecer su demanda de gas con los cuatro megacampos sólo hasta 2030. Hasta ese entonces, San Alberto y Sábalo habrán dejado de producir.

“La parte exploratoria ha sido muy negativa. En 13 años no se hizo un solo descubrimiento, eso es un fracaso”, dijo Zenteno.

En tanto, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló que los mencionados megacampos fueron descubiertos hace 12 y 15 años y después no se descubrió otro que permita sustituir San Alberto y Sábalo que están en declinación.

Ríos añadió que Margarita-Huacaya empezará a declinar en aproximadamente tres años más y que si hasta ese momento no hay un descubrimiento importante surgirán inconvenientes en la exportación de gas.

EXPECTATIVA POR 3 POZOS PERFORADOS

Según la rendición pública de cuentas parcial 2019 del Ministerio de Hidrocarburos, actualmente se perforan Jaguar-X6, Sipotindi-X1 y Ñancahuasu-X1, y otros seis, entre ellos Boyui-X2, son categorizados de exitosos.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos pide “cruzar dedos de manos y pies” para que los pozos que se perforan sean positivos y el país obtenga otro megacampo “que dé un nuevo horizonte de producción”.

Indicó que habrá que esperar al menos 18 meses para conocer los resultados.