Obreros de Dillmann reclaman por cinco meses de sueldos

Trabajadores de la empresa Dillmann, de Cochabamba, denunciaron que la firma no les paga salarios desde hace cinco meses.

El representante de los trabajadores, Wilson Peñaranda, indicó a los medios que el sector envió cartas al Ministerio de Trabajo, pero no hay soluciones. “El propietario de la empresa tampoco obedece a las instrucciones del Ministerio. No tiene ni miedo, se hace la burla del Ministerio. No quiere dar la cara”, dijo.

Peñaranda explicó que los trabajadores hicieron todo lo posible para sacar adelante esta empresa. “Todos los días está produciendo, pero no hay dinero a fin de mes. Nadie sobrevive cinco meses sin sueldos, tenemos familia”, señaló el representante de los operarios. “Si no quiere saber de nosotros retírenos, nos vamos a ir, nadie está rogando para quedarse”, añadió.

Este medio trató de contactarse con los ejecutivos de Dillmann para conocer su versión del caso, pero nadie contestó en los números telefónicos que figuran en su página de internet.