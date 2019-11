Ministro Núñez: preocupa que Dockweiler y Delgadillo no presenten sus informes

LA PAZ |

El ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, dijo que el exgerente de la empresa Mi Teleférico, Cesar Dockweiler y el exviceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, tras presentar sus renuncias, no presentaron sus informes de gestión para una debida transición..

"Hemos intentado comunicarnos con él y no tuvimos éxito. No hay que olvidarse que él es funcionario público, tiene que rendir cuentas por más de que no esté en el cargo y tiene que entregar la información para que haya una transición transparente", señaló.

Núñez indicó que Docweiller podría continuar en ese cargo al que estuvo durante nueve años para que este servicio no deje de funcionar y así no perjudicar a la población.

Núñez señaló que es necesario hacer auditorías tanto internas como externas a todas las instituciones que recibió. "No tiene por qué molestar a ningún funcionario público que se lo fiscalice, es una obligación que tenemos quienes administramos recursos del pueblo", señaló.

El Ministro dijo que remitió una nota para hacerle conocer que Mi Teleférico mantuvo condiciones de operatividad, pero la inseguridad externa afectó la normalidad. "Además, manifesté mi apoyo al proceso de transición, porque primero está Bolivia y nuestra Gente", señala su tuit.