Confecciones producidas en países de la Comunidad Andina llevarán una misma etiqueta

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países de la Comunidad Andina, lograron unificar los criterios técnicos para la etiqueta que llevan las confecciones, calzado, marroquinería, artículos de viaje y similares, anunció el secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza.

"Las Resoluciones 2107 y 2109 aprobadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina determinan que el calzado y las confecciones elaborados en los países de la CAN, a partir de ahora lleven una misma etiqueta", explicó en el Foro "Rol del sector privado en el presente y futuro de Colombia", organizado por Canal 1, en el que estuvo presente el presidente de la República de Colombia, Iván Duque.

El secretario destacó que estas normas de carácter supranacional y aplicación directa en los cuatro países andinos, facilitan el comercio en la CAN y benefician tanto a los exportadores como a los consumidores, según una nota de prensa.

Pedraza dijo que las normas aprobadas, establecen la información mínima que debe ser incluida en la etiqueta de las confecciones y el calzado que se comercialice dentro de la subregión andina, así como las condiciones en que debe presentarse dicha información, con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores o usuarios sobre las características de estos productos.

Detalló que la información que debe incluir la etiqueta debe ser redactada en términos sencillos, ser indicada con caracteres claros, visibles y fáciles de leer para el consumidor, y ser presentada en idioma español sin perjuicio de que la información pueda presentarse adicionalmente en otros idiomas. Además, se podrán utilizar también expresiones, abreviaturas, símbolos o pictogramas.

Al destacar el trabajo del Comité Andino de la Calidad, integrado por los ministerios de Comercio, Producción y los organismos de Calidad de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el secretario General de la CAN dijo que estas normas dan cumplimiento a la Declaración de Lima, firmada el 26 de mayo del presente año con motivo de los 50 años de la Comunidad Andina, en materia de facilitación de comercio.

Eliminación de cargos de roaming y medidas de prevención

En otro momento, el secretario General dijo que prevé que próximamente se apruebe la norma que busca eliminar los costos de roaming en los países de la CAN e hizo un llamado a las empresas operadoras de telefonía de Colombia.

"Tenemos que hacer un esfuerzo de concertación para que le demos la buena nueva de avanzar en términos de equidad, en el desmonte gradual de los costos de roaming en la Comunidad Andina y sé que con voluntad lo podemos hacer", afirmó.

Asimismo, Pedraza resaltó la labor que impulsa conjuntamente la Secretaría y los países andinos, para proteger el cultivo de plátano contra el FocR4t y otros productos como el café.

"La CAN no está generando ningún riesgo fitosanitario, nosotros respetamos la soberanía de cada país, para que tomen sus previsiones sanitarias y fitosanitarias en sanidad vegetal, no como se dijo recientemente en el caso del café; porque en eso somos responsables y lo que evitamos es que haya obstáculos al comercio", enfatizó.