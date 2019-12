Informe desvela ineficiencia en BoA y se anuncia procesos civiles y penales

El Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de procesos administrativos, civiles y penales por la “ineficiencia gerencial” en la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), que significó el incremento en costos de operaciones, pago de alquiler de una aeronave siniestrada, procesos de contratación irregulares en el servicio de catering, entre otros.

“Los costos de operación se incrementaron en 131,6 millones de bolivianos entre 2017 y 2018; en cambio, los ingresos de operaciones subieron en tan sólo 80 millones de bolivianos. Denota déficit operacional, afectando la rentabilidad de sus operaciones, es decir, por cada boliviano que vendía, se gastaba 2 bolivianos”, informó en conferencia de prensa el hasta entonces ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, que ahora ocupa la cartera de la Presidencia.

En el encuentro con los medios, la autoridad, en compañía del nuevo gerente general de la línea estatal, Juan Carlos Ossio, denunció que las empresas que regentaban BoA, entre ellas el exministro Óscar Coca (MAS), ocultaron “informes de auditorías internas” que evidenciaban “ineficiencia gerencial” y pérdidas millonarias.

Núñez hizo una relación entre ingreso y gasto que BoA recaudaba 1 y gastaba 2, y que muestra de ello es la caída de las utilidades de Bs 24 millones de en 2017 a 4 millones en la gestión pasada (2018).

A esto se suma la inexistencia de costos operativos, compra de repuestos por emergencias.

Pago de aeronave

El informe presentado sobre BoA hace referencia a una aeronave siniestrada, que ya no prestaba servicio, pero por la que se continuaba pagando el alquiler.

Dentro de las recomendaciones, en el documento se pide hacer el “relevamiento de información específica, sobre la demora en la declaratoria de pérdida total de la aeronave Boeing 737-300, matrícula CP-2815, que conllevó al pago de rentas por arrendamiento de la aeronave siniestrada, en el tiempo que no estuvo en funcionamiento por Bs 4.116.000”.

Flota

Otra de las observaciones que se hace a BoA es a la antigüedad de la flota de aeronaves, que fluctúa entre 25 y 15 años, aspecto que incide en los costos de operación, por cuanto se requiere mayor mantenimiento, hecho que se observa en el pago de Bs 234 millones por reparación de motores, de componentes rotables.

En agosto de 2019 se destinó Bs 120 millones de las reservas internacionales a BoA para renovar su flota, pero el 35% fue destinado a la compra de repuestos.

Masacre blanca

Sobre las denuncias de despidos masivos en la empresa, Ossio negó ese extremo y dijo que en los días que lleva al frente de la firma sólo alejó de su cargo a dos gerentes y que el resto del personal permanece en sus funciones.

“Las utilidades reportadas en 2017 de Bs 24 millones, en 2018 bajan a 4. Eso queremos reflejar, no estamos hablando de una quiebra técnica”

DATOS

Certificación de BoA no permite operar. No puede operar en rutas cuyos aeropuertos no cumplen con las normas IOSA (Rurenabaque, Guayaramerín y Riberalta).

Sin información estructural de la empresa. BoA no cuenta con información de la estructura de costos por aeronave.

Tarifas altas a destinos en países vecinos. BoA cuenta con certificación para volar a Lima, pero sus tarifas son altas en relación a otras.