Ministro viaja a Brasil por un nuevo contrato de gas

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, viajó ayer a Brasil en busca de una renegociación por la venta de gas a ese país, cuyo contrato vence dentro de 20 días.

“El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora @Ojorico1, se dirige a #Brasil a concretar uno de los negocios más importantes para #Bolivia: la adenda al contrato de venta de #gas”, rezaba un tuit de la mencionada oficina de Gobierno.

Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se contó con mayor información del tema ni se conoció la agenda de Zamora en Brasil.

Según declaraciones realizadas en anteriores la anterior semana, el Ministerio tenía previsto plantear una adenda que establezca nuevos parámetros para el envío del recurso. Actualmente, por contrato el país debe enviar entre 24 y 31 millones de metros cúbicos de gas diarios (MMm3/d), pero la actual administración boliviana tiene previsto un nuevo parámetro de 18 y 24 (MMm3/d).

En los primeros días del Gobierno de transición el Ministerio, reveló que las reservas de gas llegaban a los 8,95 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés), cifra que no coincide con los 10,7 TCF que certificó la firma canadiense Sproule, por encargo de la anterior administración de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según Zamora, la nueva cifra permitirá negociar un volumen real y evitar sanciones por incumplimientos de envíos. “Ya no negociaremos multas o penalidades, que es lo que ocurrió porque se ofreció más de lo que se tenía. Cuando no hay honestidad y transparencia, no hay negocio, sino un desastre”, dijo al diario El Deber.

PIDIERON MÁXIMOS VOLÚMENES

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), publicados por la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, el volumen de gas exportado en septiembre a Brasil y Argentina fue de 17,1 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y 17 MMm3d, respectivamente.

Sin embargo, en octubre, la demanda de Brasil subió a 29 MMm3d y la de Argentina, a 12,1. En noviembre se consolida la demanda máxima: Brasil nominó 29,3 y Argentina, 10,79.

Las solicitudes de máximos volúmenes se dieron en tiempos difíciles para Bolivia, por la falta de reservas hidrocarburíferas.