Juez dispone que Achacollo vuelva a la cárcel por el caso del Fondo Indígena

Un juez determinó ayer que la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo vuelva a la cárcel de Miraflores para cumplir detención preventiva por el caso Fondo Indígena.

La fiscal Heydi Gil informó que la nueva detención tiene el plazo de seis meses, mientras duren las investigaciones.

No obstante, la exministra apeló la decisión y en las próximas horas se debe fijar la audiencia respectiva.

En principio, el juez decidió que Achacollo vaya a la cárcel de Palmasola, dado que ella reside en Santa Cruz; pero la acusada pidió que sea en Miraflores con el argumento de que no tiene dinero para viajar de Santa Cruz a La Paz para las audiencias.

La exministra ya estuvo con detención preventiva (encarcelada) entre 2016 y 2017, para luego cumplir detención domiciliaria.

Sin embargo, el Fondo Indígena, dirigido ahora por Rafael Quispe, pidió que vuelva a ser recluida por haber vulnerado su arresto domiciliario, lo que fue atendido por el juzgado.

Al salir de la audiencia, Achacollo expresó su molestia. “Yo soy inocente porque yo no me he llevado la plata”, exclamó.

Criticó que la Fiscalía no haya terminado la investigación, a pesar del tiempo que lleva el caso (desde 2015).

Sostuvo que su encarcelamiento es una injusticia y añadió que es una diseminación por ser mujer indígena.