Nelson Martinic: “En Cochabamba van 30 accidentes, la mitad sin SOAT”

Nelson Atilio Martinic Vásquez es director ejecutivo de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), y estuvo ayer en Cochabamba impulsando la compra del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). De visita en Los Tiempos expuso cifras “alarmantes” de siniestralidad que hacen tomar conciencia de la importancia de comprar el seguro.

-¿A una semana de haber comenzado el año, a cuánto llegó la cobertura nacional y departamental del SOAT?

- A nivel nacional estamos con 51 por ciento con 1.028.000 rosetas. En Cochabamba de un parque de 430.668 vehículos, 224.846 (52 por ciento)adquirieron SOAT. En los primeros siete días se tienen 189 accidentes a nivel nacional, 27 por día. En Cochabamba, 30 accidentes con 48 personas heridas. La mitad de estos casos no tenía SOAT y 28 personas quedarán sin cobertura.

- ¿Las cifras de 2019?

-Se vendieron 22.575.000 dólares en SOAT. Se pagaron 13.225.000 dólares en atención: 10,5 millones en gastos médicos; 2,5 millones, casos de fallecimiento, y 57 mil dólares, incapacidad. Las rosetas vendidas en 2019 ascienden a 1.366.104, es decir, 72 por ciento del parque automotor.

- ¿Y los siniestros?

-Los siniestros en 2019 ascienden a 9.135, es decir, 27 por día, uno cada hora. Los accidentados fueron 14.708, unos 44 por día, dos por hora. Los datos de siniestralidad son alarmantes. Y este año, hemos comenzado igual de mal. Por eso, intensificamos campañas. El SOAT tiene una cobertura de hasta 24 mil bolivianos por gastos médicos y 22 mil de indemnización por fallecimiento o incapacidad total permanente. La población no llega a entender el beneficio de este seguro.

-En 2019 se llegó a 72 por ciento, ¿por qué no se llega al 100 por ciento?

-Manejamos datos oficiales del Registro Único Automotor (RUAT), que no discrimina vehículos siniestrados o en desuso. Para 2020, el RUAT establece 2.010.000 vehículos, de los que 25 o 30 por ciento estaría en desuso. Actualmente, los municipios están dando de baja estos vehículos.

- ¿A cuánto alcanzarán este año?

-Pretendemos pasar el 80 por ciento. Así vamos a estar seguros de que la mayor cantidad de gente está asegurada.

-¿Hasta cuándo seguirá la campaña?

-Hasta después de Carnaval. Son fechas de alto riesgo. Eso sí, los controles serán permanentes. Vehículo que no tenga SOAT no podrá circular ni realizar la inspección técnica. Tenemos 1.700 puntos de venta para la renovación, entidades financieras, farmacias, puntos móviles, aplicaciones móviles… sólo hace falta dar la placa del vehículo y pagar. En caso de vehículos nuevos sí tienen que acercarse a UniVida.

-Por los datos de venta e indemnizaciones que usted da, hay un excedente de 9 millones en 2019...

-Sí, pero no debe verse como ganancia o utilidad. Las compañías de seguro constituyen reserva. Tenemos siniestros en trámite de años atrás y que no se atendieron por falta de documentación de la población. Eso sí, la prima no sufrió variación porque se vio la suficiencia para el pago por accidentes.

-¿UniVida seguirá como único proveedor o se podrá abrir la competencia?

-El DS 2920 establece que la entidad llamada por ley es una entidad pública de seguro, en este caso, UniVida, que ha sido habilitada para el SOAT. La norma siempre puede ser revisada, pero eso corresponderá a las nuevas autoridades. Nosotros somos parte de un Gobierno transitorio.