Piden definir envío de gas con Argentina antes que con Brasil

Las nuevas condiciones de volumen y plazo del contrato de exportación de gas entre Bolivia y Brasil no podrán ser definidas hasta concretar previamente un acuerdo con el mercado argentino, al que Bolivia busca reducir sus envíos en periodo de invierno, señalan especialistas consultados por este medio.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras iniciaron un periodo de transición para las nuevas condiciones del contrato, que se prolongará por aproximadamente tres años más. El plazo del acuerdo feneció el 31 de diciembre de 2019, pero, al haber energía por enviar y que ya fue pagada por Brasil, se prolongará por mencionado periodo.

El exministro y analista en hidrocarburos Álvaro Ríos afirma que es preciso que YPFB negocie condiciones del contrato de exportación de gas con Argentina para dar paso a las negociaciones de volúmenes y precios con Brasil. Según él, no es posible negociar con Brasil sin tener claro el futuro del contrato y la adenda con Argentina.

“El resultante de esa adenda es lo que permite negociar volúmenes que tiene Bolivia que irían al mercado de Brasil”, explicó Ríos.

El pasado 15 de enero, un equipo técnico del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB llegó a Argentina con la finalidad de iniciar la primera etapa de negociación para la suscripción de un nuevo contrato de venta de gas a este país.

Según el presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz, la estrategia de dicha delegación apunta a reducir el rango de volúmenes de venta entre los periodos de verano e invierno, de modo que YPFB tenga mayores márgenes para abrir nuevos mercados.

La adenda firmada entre Bolivia y Argentina, que tiene vigencia hasta fines de 2020, establece un envío de 10 a 11 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas en verano y 16 a 18 MMm3d en invierno.

Ríos considera que la estrategia de reducir el rango de volúmenes es el camino correcto en la negociación con Argentina, puesto que esa amplia diferencia interrumpe los acuerdos que Bolivia pueda alcanzar con Petrobras u otros actores privados de Brasil.

“YPFB debe presionar a su contraparte Ieasa (Integración Energética Argentina S.A.) para llegar a un acuerdo y que los volúmenes sean definitivamente mucho más estables y se diga hasta cuánto van a ir para que el resto de volumen pueda ser negociado con Brasil”, explicó Ríos.

En opinión del analista en hidrocarburos Hugo del Granado, las condiciones del nuevo contrato con Brasil serán diferentes a las del contrato anterior, el cual contemplaba un envío mínimo de 24 MMm3d y un máximo de 31 MMm3d. Según él, la baja producción de Bolivia le impide cumplir estos volúmenes.

Sin embargo, al ser consultado sobre la viabilidad de mantener en los próximos tres años el volumen de 19,25 MMm3d, que YPFB y Petrobras acordaron para el periodo de transición, Del Granado manifestó que la estatal petrolera debe hacer un esfuerzo para fijar un volumen superior al mencionado, puesto que es poco probable la apertura de un nuevo mercado a corto plazo.

“No vamos a tener nuevos clientes. No va a haber Paraguay, no va a haber Perú, no va a haber nadie más. Tenemos que hacer el esfuerzo aumentar la producción. 19 MMm3d es poco volumen teniendo en cuenta que hay que entregar ese gas ya pagado”, dijo.

En cuanto al acuerdo con Argentina, Del Granado considera que lo ideal es reducir el volumen de invierno de 18 a 14 MMm3d.

El precio del gas en los nuevos contratos tendrán como referencia al GNL, según Hugo del Granado.

RESERVAS DEFINIRÁN TIEMPO DE CONTRATO

El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, considera necesario contar con una nueva certificación de reservas de gas para determinar el plazo del próximo contrato de exportación a Brasil.

Indicó el volumen de 19,25 MMm3d es razonable para el periodo de transición y que el volumen para el nuevo contrato amerita un estudio.

“Para nuevo contrato, se debe evaluar la capacidad de reservas, tanto las probadas como las probables, para, en base a ello, poder negociar y eventualmente poder establecer ciertos rangos sobre los cuales se puedan mover los volúmenes de exportación”, dijo.

Según datos de YPFB, actualmente las reservas de gas llegan a 8,95 TCF.

NEGOCIO DEL GAS EN CIFRAS

Bolivia atraviesa un periodo de negociaciones con Brasil y Argentina para definir las nuevas condiciones de la exportación de gas. Se prevén modificaciones en precio, plazo y volúmenes.

45,22 MMm3d. Es el volumen promedio de la producción de gas entre enero y noviembre de 2019, según la Gobernación de Tarija. Es la más baja en cinco años. En 2014 alcanzó a 59,37 MMm3d.

-27% bajó la venta a Brasil. Entre enero y octubre de 2018, el volumen promedio fue de 22,9 MMm3d, mientras que en el mismo periodo de 2019 cayó a 16,7 MMm3d. Brasil nominó menos de lo acordado.

-17,2% bajó la venta a Argentina. Entre enero y octubre de 2018, el volumen promedio fue de 15,5 MMm3d, mientras que en el mismo periodo de 2019 cayó a 14,5 MMm3d. La cuarta adenda redujo volúmenes.

19,25 MMm3d. Es el volumen de gas que Bolivia exporta a Brasil entre el 1 de enero y 10 de marzo de 2020. En adelante se debe definir volumen en función a la capacidad de producción.

5,5 dólares. Es el precio que actualmente paga el mercado brasileño por cada millar de BTU de gas boliviano. Argentina paga 6,5 dólares por la misma cantidad de energía.