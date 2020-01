Conflictos causan una “leve” alza en costo del pollo

La demora en la llegada de pollitos bebé por los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019 a causado un leve incremento del precio del pollo, informó la coordinadora del Observatorio Agroambiental y Productivo, Linsay Mendoza.

Descartó que el alza del precio se deba a la escasez de maíz, como se especulaba. Se prevé que el costo del producto vuelva a parámetros normales en febrero próximo. “Si bien ahora se genera un incremento de precios, es leve. No siempre es por el maíz, ahora fue más por la carga de pollitos bebés”, dijo Mendoza.

Explicó que el incremento de precios no fue muy alto, ya que el kilo de pollo al detalle en el eje está a 14,98 bolivianos en promedio, lo que no se aleja del costo de gestiones pasadas. El precio varía en días de fiesta, como Carnaval, por lo que no debe llamar la atención la elevación del costo.