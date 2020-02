TAM-EP no puede operar por deuda con la ATT

El Transporte Aéreo Militar - Empresa Pública (TAM-EP) lleva tres meses suspendido y no puede reanudar sus vuelos por una deuda con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). En tanto no regularice su situación, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) advirtió que no le entregará su certificación.

Transporte Aéreo Militar (TAM) suspendió sus vuelos en 2018, por deudas con el Servicio de Impuestos nacionales (SIN); sin embargo, en febrero de 2019 volvió a operar con el nombre de TAM-EP, pero en octubre de ese año se vio obligado a suspender sus vuelos.

Sus operaciones se suspendieron en 2019 porque la ATT le quitó la autorización para volar en rutas nacionales. Posteriormente la DGAC la suspendió temporalmente como operador aéreo, informó el director de la institución de regulación aeronáutica, Boris Wilker Terán Soto.

“Al romperse el pilar económico que sustenta la empresa, hicimos una suspensión temporal. Ellos están trabajando con la ATT para satisfacer los requisitos económicos y pagar la deuda que tienen, para luego tramitar con la DGAC una recertificación”, dijo Terán.

El funcionario detalló que desconoce el monto de la deuda. “No sabemos si son de la anterior administración, cuando funcionaba como TAM, o de TAM-EP”.

En febrero de 2019, cuando TAM-EP volvió a operar, ya se le había emitido el certificado de operador aéreo, lo que significaba que la empresa había completado legalmente todos los procesos de certificación. “Operó por seis meses aproximadamente”, dijo el director de la DGAC.

El TAM suspendió sus operaciones el segundo semestre de 2018 por deudas de más de 75 millones de bolivianos al SIN.

DATOS

TAM tenía deudas desde 2013. En 2013, se conoció que la aerolínea estatal debía impuestos por 55 millones de bolivianos.

TAM suspende operaciones en 2018. Al concluir sus operaciones, el 31 de julio de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales informó que TAM tenía una deuda de 75,3 millones de bolivianos.

Procedencia de la deuda del TAM. El monto económico se generó mientras usó un Número de Identificación Tributaria (NIT) de la FAB. Posteriormente, tramitó un nuevo registro y acumula una deuda de 641 mil bolivianos.