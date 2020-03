Denuncian un “complot” para dañar a BoA y gerente anuncia acciones legales

Tras la renuncia “en línea” de tres jefes de la parte operativa de Boliviana de Aviación (BoA) y la denuncia de sus trabajadores de una supuesta pérdida millonaria por una mala administración, el gerente de la empresa, Juan Carlos Ossio, advirtió que se trata de un “complot” en contra de BoA que busca dañar la imagen y desestabilizar a la entidad. Ante esta situación, la Gerencia anunció procesos penales y administrativos.

El viernes pasado, renunciaron a sus cargos los jefes de la Gerencia de Operaciones, Jefatura de Pilotos y Jefatura de Instrucción Aeronáutica. A esto se suma el pronunciamiento que realizaron los trabajadores de BoA, quienes denunciaron que se reduce el rendimiento operativo, que no se realiza un diagnóstico eficiente para asumir medidas necesarias y suficientes que mitiguen “el mal estado de la empresa”, falta de fluidez y liquidez financiera, y la pérdida de 10 millones de dólares como resultado del cambio de rutas o itinerarios en los últimos meses.

Ante esto piden una reunión con la presidenta Jeanine Áñez y con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Sin embargo, Ossio señaló que tiene “pruebas fehacientes” de un complot contra la empresa porque “qué es lo que ocurre cuando renuncian en línea toda la parte operativa (…), de acuerdo a la normativa boliviana, pone en riesgo el certificado de operaciones de la empresa”.

Aunque señaló que ya se ha subsanado este vacío, pero la manera como los funcionarios procedieron amerita que la empresa tome acciones con procesos penales y administrativos.

Los trabajadores negaron que exista un complot contra la empresa y, por lo contrario, señalan que lo que existe es la preocupación por el buen funcionamiento de la misma.

Pérdidas acumuladas

El Gerente General de BoA informó que la administración pasada de la empresa acumuló, en cinco años (2014 a 2019), una pérdida de 50 millones de dólares y la contabilidad de la empresa fue “falseada” durante la gestión del MAS para ocultar el dañó económico.

De los 50 millones de daño económico, 20 millones son de 2019. “Diciembre (2019) fue el primer mes que BoA no tiene pérdidas. El MAS y la anterior administración mintieron sobre la salud económica de la empresa y sus pérdidas”, dijo.

Ahora BoA ha solicitado una auditoría que realizará una entidad internacional. “Tenemos estados financieros que no corresponden a la realidad. En muchos casos se ha maquillado cifras y necesitamos tener una figura clara de lo que sucedió”, dijo Ossio.

La contabilidad no incluyó la desvalorización de los aviones de BoA que no operan con motores propios, sino alquilados. La paralización de varios aviones obligó a la empresa a bajar frecuencias de destinos nacionales. A eso se suma la ausencia de BoA en cielos internacionales. “La economía de la empresa fue golpeada por la falta de estos itinerarios que generan mayores ganancias”, dijo el gerente.

Agregó que otro factor es el conflicto vivido entre octubre y noviembre.

AJUSTES PARA SUPERAR LA CRISIS

Para remontar la situación de BoA se aumentarán destinos internacionales y nacionales gradualmente, se renovará la flota y restablecerán las naves que tienen vida útil, dijo el gerente de Juan Carlos Ossio.

Desde el 1 de febrero, las frecuencias a Uyuni subieron a siete por semana, ya que se dispone de aeronaves y la demanda ha vuelto al país

Después de los conflictos.

1. ¿Qué pasa con la liquidez de la empresa?

Trabajadores de BoA. Preocupados por la situación de la empresa: Los trabajadores de la empresa BoA señalan que se está tropezando con la falta de fluidez y liquidez financiera que pondría en riesgo el cumplimiento de los deberes formales con los proveedores de combustible, catering, etc.

Además denunciaron demora en el pago de salarios y viáticos por demoras en la autorización del Ministerio de Economía para su cancelación.

La nueva administración no realizó un diagnóstico eficiente (auditoría, planes alternos y estratégicos) e inmediatamente plantee medidas necesarias y suficientes que mitiguen el mal estado de la empresa.

Gerencia de BoA. Complot interno pone en riesgo a la empresa: El gerente de BoA, Juan Carlos Ossio, explicó a la fecha existen varias auditorías en curso. Una de ellas es la que reveló que el déficit de BoA se presentó en la gestión del MAS, entre 2014 hasta 2019, gestiones en las que la contabilidad fue falseada para ocultar que la empresa acumuló una pérdida de 50 millones de dólares; de los cuales 20 millones corresponden a 2019.

Explicó que la contabilidad falseada no incluyó la desvalorización de los aviones de BoA que no operan con motores propios, se alquilan las turbinas de todos los aviones, pues no se repararon cuando completaron sus ciclos.

2. ¿Por qué renunciaron tres funcionarios jerárquicos?

Trabajadores de BoA: La renuncia de Gerencia de Operaciones, Jefatura de Pilotos y Jefatura de Instrucción Aeronáutica de BoA, el pasado viernes, causó preocupación de trabajadores.

Los obreros indicaron que desconocen los motivos que llevaron a estos funcionarios de alto rango a tomar esa decisión.

“Por lo sucedido, solicitamos a la Presidenta que pueda concedernos una audiencia en la que podamos expresar nuestras inquietudes y exponer un plan de trabajo que reactive a la empresa; de esta manera salvar el patrimonio de todos los bolivianos”, dijo la representante, Francia Gonzáles.

Gerencia de BoA: Para el gerente de BoA, Juan Carlos Ossio, la renuncia de estos tres funcionarios corresponde a “una campaña de complot interno, que intenta desestabilizar a la aerolínea”.

Explicó que la renuncia de estos tres jefes de áreas operativas corresponde a la intención de parar las operaciones de la empresa, por lo que su accionar será llevado ante la justicia. “Sabemos del complot interno, que estaría poniendo en riesgo la continuidad del servicio, por ello seguiremos procesos internos y ante la justicia porque atentar contra un medio de transporte es un delito”, afirmó Ossio.

3. Cambio de rutas e itinerarios

Trabajadores de BoA: Los trabajadores de BoA consideran que la reducción de frecuencias a destinos nacionales en los meses de diciembre y enero fue asumida para beneficiar a líneas aéreas privadas.

“Por qué se han reducido las frecuencias en los meses donde hay más demanda. Nosotros reducíamos vuelos y las otras empresas incrementaban frecuencias”, explicó Gonzáles.

Señaló que se calcula un daño económico de más de 10 millones de dólares sólo por la disminución de frecuencia a los destinos nacionales.

Gerencia de BoA: El gerente de BoA, Juan Carlos Ossio, calificó esas denuncias de especulaciones porque no se basan en documentos. Indicó que diciembre de 2019 fue el primer mes en que la empresa no reportó pérdidas económicas, gracias a los ajustes realizados en la entrega de catering, cambio de seguro aeronáutico y otras acciones.Las próximas acciones para remontar la situación serán aumentar destinos internacionales y nacionales de manera gradual; la renovación de su flota que iniciará con la adquisición de un avión más, y el restablecimiento de naves abandonadas que aún tienen vida útil.