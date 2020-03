Bolivia recibirá hasta $us 6 mil MM por venta de gas a Brasil en 6 años

La octava adenda al contrato de compra-venta de gas natural entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, firmada ayer en Santa Cruz, permitirá al país percibir entre 4 mil y 6 mil millones de dólares en los próximos seis años.

El volumen de gas que contempla el nuevo acuerdo oscila entre 14 y 20 millones de metros cúbicos día (MMm3d), menor en aproximadamente un 35 por ciento en relación al contrato original que fijaba un mínimo de 24 MMm3d y un máximo de 31 MMm3d. Pese a ello, las autoridades bolivianas destacaron las nuevas condiciones.

El presidente de YPFB, Herland Soliz, precisó que la adenda, que tiene un plazo de seis años, contempla el pago de la energía pagada y no retirada por Brasil, de modo que Petrobras pagará solamente por 14 MMm3d y el resto, hasta llegar a 20 MMm3d, irá a cuenta de la energía pagada y no retirada.

Soliz dijo que, en los últimos 70 días, a partir de una primera modificación de las condiciones del contrato con Petrobras, YPFB logró pagar el 26 por ciento de esa energía que es fruto de las deudas que dejó el Gobierno de Evo Morales. Agregó que se prevé entregar la totalidad de esos remanentes en los próximos cinco meses, durante el Gobierno de transición.

Según un boletín de YPFB, la energía pagada y no retirada por Petrobras, entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2019, asciende a 0,99 trillones de pies cúbicos (TCF).

Según el presidente de la estatal petrolera, la adenda incorpora las cláusulas “take or pay”, que obliga al comprador a pagar por el producto, lo consuma o no, y “delivery or pay”, que compromete al vendedor de entregar el volumen acordado o, caso contrario, pagar el valor del mismo.

Precio

Un aspecto destacado por el máximo ejecutivo de la estatal petrolera es el precio contemplado en la adenda.

“Muchos decían anteriormente que (el nuevo acuerdo) debería estar ligado al GLN, pero el precio del GNL es un precio que fluctúa mucho, que no es muy estable”, explicó Soliz.

Al respecto, la presidenta Jeanine Áñez señaló que las fórmulas alcanzadas entre YPFB y Petrobras constituyen un respaldo a la economía boliviana que todavía depende en gran medida de las exportaciones tradicionales.

Petrobras, a través de un comunicado, informó que, con la firma de la adenda, esta compañía concluye otra etapa del Término de Cese de Conducta (TCC) firmado con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

“La suscripción de esta adenda ratifica el compromiso de Petrobras con la apertura del mercado brasileño de gas natural, estimulando su competencia mediante el fomento de la entrada de nuevos agentes”, señaló.

Caída de producción

El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos considera que las condiciones de volumen establecidas en la octava adenda se adecuan a la capacidad de producción y de reservas de Bolivia, puesto que el país bajó su producción de 60 MMm3d a 53 MMm3d entre 2014 y 2020.

También señaló que el tiempo del acuerdo (seis años) obedece a dos razones: Petrobras ya no tiene el monopolio del mercado del gas en Brasil y porque ese país tiene cambios regulatorios que generan condiciones poco atractivas para firmar contratos a largo plazo.

Ríos sugirió a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos firmar contratos interrumpibles con otros actores de Brasil para comercializar los volúmenes remanentes de gas cuando Petrobras decida nominar solamente 14 MMm3d.

A decir del especialista, estos acuerdos permitirán dejar de depender de la estatal brasileña.

BOLIVIA TIENE 4 MMM3D PARA NUEVOS MERCADOS

REDACCIÓN CENTRAL

Al margen de los compromisos con Brasil, Argentina y el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispone de un remanente que oscila, en función a las nominaciones, de 2 a 4 millones de metros cúbicos día (MMm3d), volumen que será negociado con nuevos mercados, informó el presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz.

El ejecutivo precisó que YPFB debe cumplir con 14 a 20 MMm3d a Brasil, con 16 a 18 MMm3d a Argentina (hay un incremento en la demanda debido al periodo de invierno) y entre 12 a 14 MMm3d al mercado interno, pese a ello, es posible negociar la venta de volúmenes menores con otros mercados.

“Tenemos un volumen remanente entre 2 a 4 MMm3d que es (para) lo que estamos buscando nuevos mercados. En las siguientes semanas ya van a tener novedades”, anunció Soliz.

El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos considera que es necesario firmar nuevos contratos con actores brasileños, pero bajo una modalidad interrumpible, es decir, que la comercialización se aplique cuando Petrobras pida menos de 20 MMm3d.

Millonaria venta a Brasil

La comercialización de gas a Brasil ha significado el acuerdo comercial más importante en términos económicos, puesto que representa aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos económicos que registra el país por el negocio del gas.

Según el presidente de YPFB, los ingresos por la exportación de gas a Brasil, a lo largo de 20 años, han superado los 30 mil millones de dólares, lo que permitió el desarrollo de la industria del gas en Bolivia.

El 16 de agosto de 1996 fue suscrito el contrato de compraventa de gas natural GSA entre YPFB y Petrobras.