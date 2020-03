La canasta familiar gratuita será entregada a personas sin ingreso económico fijo

El ministro de Economía, José Luis Parada, informó hoy que la canasta familiar gratuita, anunciada por la presidenta Jeanine Añez para mitigar el impacto de la cuarentena por la pandemia COVID-19, será entregada a personas que no tienen un ingreso económico fijo.

"El primer criterio (para entregar este beneficio) es que si usted es asalariado no va a tener acceso a la canasta familiar, lo que queremos es llegar a los más perjudicados, por ejemplo, el cuentapropista que salía en la mañana a vender sus dulces en sus puestitos", dijo Parada en entrevista con la Red Uno.

Agregó que también se beneficiarán las personas de la tercera edad, que solo tienen la renta dignidad y necesitan un apoyo en la actual coyuntura.

Pero ahora "estamos en la reglamentación (de la medida), estamos trabajando y queremos llegar con esto a aquellas personas que no tienen un ingreso fijo, que no es asalariada y que tiene un ingreso intermitente, es decir, que a veces si sale a trabajar gana y si no sale a trabajar no gana, a esas personas irá directamente el tema de la canasta familiar", insistió.

El artículo 11 del Decreto Supremo 4200 establece que "se otorga una canasta familiar a los hogares bolivianos con menores ingresos a ser distribuida en todo el territorio boliviano, de acuerdo a reglamentación que será emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas".

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, estimó que en unos 5 a 10 días se empezará a distribuir la canasta familiar.

"La señora Presidenta dijo (que se repartirá a) 1.600.000 hogares bolivianos, eso equivale más o menos a unos 6 millones de bolsas con productos alimenticios", agregó.

Asimismo, Rojo indicó que para la entrega del beneficio se trabajará con los gobernadores y alcaldes.

En el caso de "los municipios serán encargados de la logística para entregar tanto en el área rural como en el área urbana porque se supone que ellos tienen un mapeo de todo y los que no lo tienen, nosotros lo tenemos y les vamos a ayudar en todos los aspectos", sostuvo.