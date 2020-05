Gas: experto sugiere acuerdo político-partidario

Ante la determinación del Gobierno nacional de elaborar una agenda orientada a la recuperación del sector hidrocarburos y la reestructuración de YPFB, el especialista y exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, afirma que, para que un plan en este sector sea más que una lista de buenas intenciones, son necesarios acuerdos político-partidarios y convenios sociales.

“No sirve de mucho hacer el ejercicio de planificación si el próximo gobierno tiene su propia agenda, así como tampoco sirve de mucho soñar con levantar subsidios si las juntas de vecinos y los sindicatos de transportistas no están de acuerdo”, dijo Medinacelli en un artículo publicado ayer en sus redes sociales.

El especialista señala que un plan es la etapa final de un proceso de concertación entre varios actores que no necesariamente pertenecen al sector hidrocarburos. Añade que se puede reunir a los mejores técnicos del mundo y a las mejores empresas para elaborar el plan, pero si, por ejemplo, la junta de vecinos de El Alto no está de acuerdo, el plan no llegará muy lejos.

Argumenta su postura mencionando el proyecto de exportación de gas a Brasil, el más exitoso del país, que se materializó, entre otras cosas, porque los técnicos de YPFB expusieron el plan a los principales líderes políticos de ese momento.

“Sin acuerdos político-partidarios, sin diálogo con las instituciones sociales, sin diálogo con posibles inversionistas, sin todo ello, un plan sólo beneficia a una empresa… a la que publicará una edición final y, probablemente, de lujo que quizás acompañará el anaquel de los recuerdos de los fallidos planes de los últimos 15 años”, agregó.