Cochabamba anuncia ayuno; Santa Cruz da “último plazo”

El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, anunció que alcaldes y concejales del departamento comenzarán el lunes una huelga de hambre en demanda de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En tanto, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) decidió ayer dar una “última oportunidad” al Gobierno para que cumpla sus demandas, luego del paro de 48 horas con bloqueos del miércoles y jueves.

Según Arce, el primer pedido de los alcaldes es la creación de un fondo de compensación o solidario, con recursos frescos del Gobierno hacia los municipios para manejar la pandemia.

Arce también señaló que preocupa la caída en los ingresos por transferencias, ya que en abril los municipios sólo recibieron un 22 por ciento del monto que solían tener.

“Eso implica que debemos despedir gente de las alcaldías y al personal de salud. Ya lo hemos hecho, yo he dejado de contratar un médico porque no me garantizan recursos, y el municipio de Mizque ha despedido casi 20 funcionarios”, alertó Arce.

El tercer punto es la devolución del 12 por ciento del IDH, que desde el gobierno del MAS se destinó a un fondo de fomento para exploración de hidrocarburos.

Por último, se ha pedido la continuidad inmediata con los desembolsos de los programas y proyectos. “Desde noviembre hasta la fecha no hemos recibido un boliviano de estos programas”, añadió.

CONMINATORIA PARA EL MARTES

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) emplazó al Gobierno a atender sus demandas hasta el martes próximo, cuando visiten al Ministro de la Presidencia.

Aseguran que darán un plazo de 10 días hábiles para consolidar acuerdos. Mencionan otro plazo similar “para convocar al Consejo Nacional de Autonomías a retomar el Pacto Fiscal”.