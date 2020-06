Denuncian aumento de planilla y uso de bonos de combustible por terceros en YPFB Logística

En los últimos meses, y pese a la pandemia por el coronavirus, la estatal YPFB Logística aumentó su planilla en más de 23%, incrementó el gasto de combustible por vales de la empresa que se entregan a vehículos particulares y las "donaciones" que se efectúan con recursos propios no son registrados en la contabilidad de la empresa.

A todo esto se suma la erogación irregular y con vulneración de procedimientos de 100.000 dólares de YPFB Logística a YPFB Corporación, con motivo de la emergencia sanitaria por el Covid-19. YPFB Logística es una filial de YPFB Corporación que se dedica a la recepción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos líquidos.

Estos hechos fueron dados a conocer por el Jefe de Finanzas y Tesorería de YPFB Logística, David Guachalla al gerente general de la empresa estatal, Anderson Cezar De Menesez, mediante un correo electrónico, con copia a las autoridades jerárquicas de la estatal, que llegó en imágenes a ANF.

"Mediante la presente, adjunto informe especial que deslinda mi responsabilidad en el tratamiento de los $us 100.000 que fueron cobrados en efectivo, producto del inadecuado asesoramiento por parte de la Gerencia Administrativa Financiera, que al no conocer los procedimientos ni el Estatuto de la Empresa, decidió vulnerar los niveles de control en el proceso de pago, instruyendo a mi dependiente que no me informe de las transacciones que se realizarán durante este periodo de cuarentena", se lee en parte del mensaje.

También pide investigar el incremento de la planilla salarial que pasó de 171 a 211 empleados, en la que personal percibe salarios "sin tener siquiera asignado una computadora, ni escritorio, ni funciones (algunos con el mismo cargo)".

Guachalla alerta que las contrataciones realizadas "vulneran todo procedimiento de contratación de personal transparente", con funcionarios que no cumplen el perfil, ni la experiencia necesaria.

Otra irregularidad es el incremento en el gasto de combustible, debido a que "vehículos que no son de la empresa, cargan con nuestros vales en los surtidores de convenio", convirtiéndose en una "donación" que debe ser autorizada por el Directorio.

También, agrega, existen "otras donaciones" entre las que se destaca un fondo gestionado por Alejandro Ferré Mendez, gerente de Administración y Finanzas, para la gobernación de Santa Cruz, que "hasta la fecha no se encuentra registrado en la contabilidad de la empresa, vulnerando el plazo establecido para su registro".

Todas estas denuncias y observaciones han generado un ambiente laboral y hostil en torno al Jefe de Finanzas y Tesorería por parte de empleados que realizan el entorpecimiento de sus funciones y persecución laboral contra él.

La Gerencia de Administración y Finanzas "instruye que mis dependientes no coordinen conmigo, tratando de obstaculizar el cumplimiento de mis funciones"; además, "realiza reuniones de coordinación que yacen al funcionamiento de mi Unidad sin convocarme" y "comunica a terceros de mi posible destitución al cargo".

Guachalla responsabiliza por esta situación al gerente de Administración y Finanzas, Alejandro Ferré Mendez, quien lo acusa a él de haber filtrado documentación relacionada al cobro en efectivo de los $us 100.000.

Toda esta situación "me fastidia bastante toda vez que cuento con 8 años en la empresa y siempre me desempeñé como un profesional técnico al margen de cualquier lineamiento político, obteniendo entre los logros más destacables de mi trabajo, la optimización de los recursos financieros de la empresa que permitió obtener ingresos financieros, antes inexistentes, alcanzando para la gestión 2019 más del 33% de la Utilidad Neta", señala Guachalla en su comunicación.