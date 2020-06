Jorge Hernando Pedraza: “La CAN podría convertir la crisis en una oportunidad para la región”

La Comunidad Andina (CAN) cumple 51 años de vida en un contexto inesperado: la irrupción de la pandemia del coronavirus. Ante esta situación, el organismo internacional aplica un conjunto de medidas durante la pandemia y diseña otras para después de la pandemia. Su mayor apuesta es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que genera el 60 por ciento de los empleos en la región. El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, en entrevista con Los Tiempos, vía Zoom, considera que esta crisis puede convertirse en una oportunidad. Éste es un resumen de la entrevista.

—¿Cómo asume la CAN sus 51 años de vida en una situación que coincide con la pandemia de Covid-19?

—Son días difíciles para la humanidad y difíciles para la CAN. Lo primero que hemos hecho es expresar apoyo y solidaridad a las gestiones y estrategias de nuestros jefes de Estado. ¿Qué hemos hecho dentro de esta emergencia? Dictamos una guía de bioseguridad para 18 países. ¿Por qué para 18 países si nosotros somos cuatro? Lo hicimos en asociación con Centroamérica y el Cono Sur para 575 millones de ciudadanos de toda América Latina. Mientras 500 millones guardábamos aislamiento, otros 80 millones estaban al frente con los médicos produciendo alimentos. Con la guía se buscaba protegerlos y generar seguridad alimentaria. También publicamos una guía para digitalizar los procesos de tránsito haciendo más expedito, acortando tiempo y disminuyendo procesos y generando valor. Esto es parte de la agenda digital andina que ya la teníamos diseñada desde el año pasado, pero que, ante la emergencia, hemos tenido que acelerar. También estamos haciendo una capacitación para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) porque para nosotros son la columna vertebral porque generan el 60 por ciento del empleo y hay que fortalecerlas y protegerlas. Estamos haciendo esta capacitación para el mypime exportador, es decir convirtiendo este momento en una oportunidad.

—Entendemos también que existe un plan pos-Covid-19, ¿en qué consiste?

—Vamos a incrementar el e-commerce, vamos a fortalecer las ruedas de negocios virtuales en reemplazo de una física. Entraremos en una macrorrueda de negocios, gente que va a exportar y gente que va a importar para mover la economía y recuperar el ritmo y restablecer el aparato productivo de la Comunidad. Tenemos también la certeza de poder insertar la innovación de la tecnología para que en nuestro territorio cambiemos un poco también la visión. Es el momento de que en Colombia, Perú y Bolivia y Ecuador podamos tener ensambladoras de equipos de salud, por ejemplo, cuidados intensivos, y farmacéuticas que produzcan medicamentos de alta gama y evitemos la dependencia que nos ha costado mucho en estos días. Son políticas que buscan también una autosuficiencia. Y en el tema de los alimentos, si nosotros fortalecemos el aparato productivo sobre todo en alimentos podemos ser un lugar de exportadores, podemos convertirnos en despensa alimentaria del planeta. Hay cosas que hacer. Partamos primero con el fortalecimiento de la integración con la absoluta convicción de los cuatro jefes de estado de mantener muy sólido el proceso de integración, de estimularlo y fortalecerlo porque hoy pareciera que el mundo va rumbo a terminar con la globalización y estoy seguro de que son tiempo de la regionalización, de crear nuestra propia fortaleza regional, para eso estamos acá.

—Hace unos días hubo la presentación de un plan para fortalecer las microempresas y potenciar la exportación de los productos de microempresas. ¿En qué consiste este plan?

—Este año, la Presidencia de la CAN está en Bolivia, y en esa condición, se ha convocado a muchas reuniones. Estamos focalizados fundamentalmente en irradiar mejores condiciones para las mipymes. El 90 por ciento de nuestras empresas son mipymes y generan el 60 por ciento de nuestros empleos, y si la Cepal está diciendo que vamos a perder casi 40 millones de empleos en América Latina (cifra que creo que se quedó corta) o que vamos a tener otros 30 millones de nuevos pobres, entonces tenemos que actuar: las mipymes son el pilar estructural en la organización empresarial porque son generadoras de empleos, que vinculan el empleo de una a otra persona, generando además una integralidad en desarrollo social, regando bienestar social. No sólo es buscar que se reactive el aparato económico desde las myipmes, sino también buscar un contenido social.

—¿A cuánto asciende la cooperación de la CAN a Bolivia?

—Nosotros no somos un banco. Tenemos una entidad financiera, la CAF, que es la hija rica de la CAN. Esa pregunta tenemos que hacérsela a la CAF. Nosotros lo que hacemos es generar la normatividad para ser facilitadores el crecimiento del comercio, nuestra tarea es verificar cómo crecen las exportaciones e importaciones intracomunitarias. Entonces, de repente pueda contestar cómo Bolivia se ha beneficiado con este aparato. Antes de la CAN, eran muy pocas las exportaciones. Hoy, la CAN es la tercera fuente de exportación de los mismos países nuestros, de manera que este fortalecimiento nos crea mucha confianza y muchas oportunidades. Mantenerlo y fortalecerlo es lo que estamos haciendo.

FICHA PERSONAL

Jorge Hernando Pedraza

Nacionalidad: Colombiana

Cargo: Secretario General de la Comunidad Andina (CAN)

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Gestión de Entidades Territoriales y Experto en Telecomunicaciones.

Ha ocupado varios cargos públicos y políticos en su país.

GLOBALIZACIÓN NO, ES HORA DE LA REGIONALIZACIÓN

—Hace un momento decía que no es hora de la globalización, sino de la regionalización, ¿por qué?

—La globalización ha dejado efectos positivos, pero también negativos. Si no estuviéramos tan globalizados, no podríamos hacer frente a esta emergencia. Pero es necesario fortalecer nuestra región. Hay que fortalecer nuestra producción primaria en todo lo que nuestra tierra es riquísima. Yo no creo que la globalización se mantenga como solución para nuestra economía. Creo que el más duro golpe será contra la globalización o que nazca otro tipo de globalización donde América Latina no sea superlativa y dependiente, sino donde esté a la par como jugador importante a la par de las grandes economías del mundo.

—¿Cómo engranamos esta afirmación con posiciones que alientan acercamientos con otros organismos internacionales, por ejemplo el Mercorur?

—En noviembre del año pasado, participé en una reunión donde había varios organismos del continente en Buenos Aires. Allí propuse una especie de política de competencia. Íbamos a ser anfitriones en Lima en mayo o junio, pero ahora, con la emergencia, lo vamos a hacer de manera virtual. Hay comunes denominadores y hay que converger para el fortalecimiento de América Latina, y va a tono con la política de la regionalización sobre la globalización.