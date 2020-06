Se cae proyecto exploratorio del pozo Jaguar X6, era la esperanza para reemplazar al campo Margarita

El 21 de mayo 2018, cuando se iniciaron los trabajos de perforación, Evo Morales prometía que el pozo exploratorio Jaguar X6 reemplazaría al megacampo Margarita-Huacaya. En noviembre de 2019 el ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora alentaba éxitos, luego cayó en un silencio absoluto y hace pocos días informaron en Tarija que no hay indicios de que el Jaguar X6 sea un producto comerciable.

Durante todo ese tiempo la inversión alcanzó a 69,7 millones de dólares anunciado por la transnacional, en el marco del compromiso exploratorio encarado por la empresa para convertir a Bolivia en el centro energético del cono sur, desde el área que se extiende en paralelo al bloque Huacareta.

El asambleísta de la provincia de O’Connor, Abel Guzmán, informó que los trabajos llegaron a los 5.300 metros de los 6.000 que se habían planificado y el resultado fue negativo, por lo que, la empresa Shell Bolivia decidió retirar su maquinaria a partir del próximo mes.

“Los funcionarios de la Shell dijeron que la perforación no iba a dar positivo. Según ellos hicieron algunos estudios especiales y no hay buenas noticias. Ellos no quieren continuar el trabajo y en julio empezarán a retirar la maquinaria”, manifestó citado por el periódico El País de Tarija.

En el seminario de la Cámara Boliviana del Gas realizado en noviembre de 2019, Zamora aseguraba que se informaría sobre al estado del pozo Jaguar X6, pero hasta ahora los medios locales indicaron que sigue esperando el informe prometido por la autoridad.

El asambleísta Mauricio Lea Plaza en declaraciones al mismo medio, lamentó el fracaso de la operación porque afectaría a los ingresos en Tarija "no solo por los precios, sino porque los volúmenes de los campos no están siendo repuestos".

El pozo exploratorio Jaguar X6 está ubicado en la comunidad campesina de San Diego Sud, en el municipio de Entre Ríos, Provincia O’Connor del departamento de Tarija y caso de éxito tenía previsto su producción a fines de 2022 con un potencial de hasta 12 TCF - seis veces más que el campo Margarita que generó el sustento económico del país.

El proyecto fue producto de una ronda de licitación internacional, promovida el 2013 por YPFB, para explorar el sector considerado “no tradicional” y evaluar el potencial hidrocarburo en la región sur del país. A casi cuatro días de conocerse la información, ni el Ministerio de Hidrocarburos ni YPFB salieron a confirmar o desmentir el fracaso de las operaciones.