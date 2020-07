ABC concluye traslado de vigas para construir el puente Chua Mayu

El objetivo es evitar nuevos contagios de la Covid-19 en el plantel. En ese aspecto, el cuerpo médico de Guabirá, al mando de Mario Ribera, realiza controles diarios al plantel de jugadores Ver más Guabirá toma las previsiones para evitar más contagios

Erick Koziner, médico del plantel de Always Ready, informó ayer, por videoconferencia, que en el reinicio de entrenamientos (cuya fecha no definió la Federación Boliviana de Fútbol) el plantel... Ver más Always Ready usará Villa Ingenio para regreso a prácticas

El médico del club Always Ready, Erick Koziner, confirmó en conferencia de prensa los cuatro casos positivos de Covid-19 en la institución Millonaria, entre ellos la del juvenil Josué Mamani, que dio... Ver más Always Ready confirma los cuatro casos positivos de Covid-19 en el club, incluido el de Josué Mamani