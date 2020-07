Achacollo sale de prisión; Quispe y fiscal apelan

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, salió ayer del penal de Miraflores, después de que el pasado viernes un juez le cambiara la detención preventiva por una domiciliaria. Casi de inmediato, el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, y el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, apelaron el fallo. Además, el Gobierno anunció que iniciaría un proceso penal contra el juez Alan Zárate, quien dispuso la liberación.

Achacollo es investigada por el desvío de al menos 70 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (más conocido como Fondo Indígena) y es procesada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El juez dispuso su liberación el viernes por considerar, según el fallo, que habían transcurrido seis meses desde su última detención sin que se avance en probar la culpabilidad de la exministra.

El fiscal, en cambio, cuestionó que el juez no tomó en cuenta que en cuatro meses no se pudo realizar ninguna investigación, debido a la suspensión de actividades en el Órgano por la emergencia sanitaria. “Entonces, ya en audiencia hemos presentado la apelación contra la resolución que para nosotros es gravosa porque no se ha valorado correctamente lo que ha sucedido”, explicó Cossío.

Asimismo, , el principal demandante de este caso, Quispe, objetó que Achacollo se beneficie con medidas sustitutivas. Presume que saldrá del país y se librará de todo tipo de responsabilidades.

“Pudimos observar que Nemesia Achacollo es capaz de salir del país, ya lo hizo cuando se benefició con la detención domiciliaria en el 2018. Vimos que salía del país incumpliendo la determinación del juez”, precisó.