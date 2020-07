Aduana dice que fármacos están liberados de impuestos y deberían bajar de precio

La Aduana Nacional recordó que el Decreto Supremo 4192 liberó de impuestos la importación de medicamentos permitiendo su ingreso al país en menos de 24 horas, por lo que no debería haber escasez y tendrían que bajar de precio.



“Esto debería dar como consecuencia que los precios de los medicamentos e insumos para la lucha contra el Covid-19 bajen de precio o mínimamente mantengan el valor, evitando así el agio y la especulación”, respondió la institución a un cuestionario de Los Tiempos.



Sin embargo, en días pasados, diversas fuentes confirmaron la escasez de medicamentos y el incremento de precios hasta en un 300 por ciento.



El represéntate del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba, Daniel Flores Mamani, dijo ayer que a los altos precios se suma la escasez de corticoides, aspirina, azitromicina, paracetamol, ibuprofeno, tamiflú y antivirales especializados. También escasean vitaminas C y D, zinc y otros suplementos vitamínicos y alimenticios que se usan para elevar las defensas.



Debido a esta situación, la población debe hacer largas colas en ciertas cadenas de farmacias, que tienen el monopolio y elevan los precios, denunció Flores.



“Son las grandes cadenas de farmacias a las que entregan las importadoras, quizá porque cuentan con el dinero inmediato, y a las pequeñas nos dan los sobrantes. La situación es crítica, las farmacias de la ciudad están desabastecidas y en el área rural peor. Esa gente no tiene con qué tratarse o aliviar sus dolores”, denunció Flores.



El representante explicó que las importadoras son las que también han elevado los precios, pues, antes de la pandemia, una caja con 100 unidades de aspirinas les entregaban a 40 bolivianos, pero ahora cuesta 150.



A esto se suma que las industrias que elaboran algunos de estos medicamentos también elavaron precios porque están escaseando en el mercado.



Flores lamentó que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) no controle el alza de precios de las importadoras y no garantice medicamentos en el área rural.



La directora de la Agemed, María Luisa Herrera, negó el martes que hubiera escasez y aseguró que el alza de precios es a nivel mundial. “Los productos están llegando a precios exorbitantes: se triplicaron. El impacto está sintiéndose en Bolivia por el cierre de la frontera y exportaciones de otros países”, dijo en ese entonces.



Farmacorp niega monopolio



Farmacorp negó que haya monopolio de medicamentos y detalló que la azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina y dexametazona son de alta demanda y se reponen con frecuencia pese a las dificultades.

Manifiestó que la crisis sanitaria mundial elevó el costo de los fármacos en el mercado internacional por la alta demanda.

Indicó que por la alta demanda hay momentos que se registran rupturas de stock, que se reponen permanentemente.

Se dejan de percibir



Bs 135 millones

El Decreto Supremo 4192 liberó a los importadores de medicamentos de pagar el gravamen arancelario (GA) que correspondía al 10 por ciento del valor total de los fármacos que serán internados al país, informó la Aduana Nacional.



Esta liberación de aranceles causó que la Aduana Nacional deje de recaudar aproximadamente 135 millones de bolivianos, desde el 18 de marzo al 8 de julio de 2020.



“El importador estaría ahorrando dicho monto correspondiente al tributo”, mencionó por escrito la institución.



La Aduana indicó que era difícil determinar si en este periodo la importación de medicamentos para tratar el Covid-19 se había incrementado. Explica que estos medicamentos específicos están ligados a marcas, por tanto, no se puede evaluar su comportamiento a nivel específico.



Sin embargo, la institución informó que el valor de importación de los productos farmacéuticos al primer semestre de 2020 disminuyó con relación a similar periodo del año anterior. Esto se debe principalmente a que esta gestión no fue normal debido a la cuarentena, que causó la disminución de la actividad económica, por lo que repercutió en una caída de la actividad importadora comparativamente con similar periodo de 2019, que fue un año normal.



Además de los medicamentos, los insumos médicos, mascarillas, guantes, jabones de limpieza, dispositivos médicos, equipamiento, reactivos y detectores de fiebre, fueron liberados del pago del gravamen arancelario.