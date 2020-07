FEPC advierte que anuncio de expropiación de hospitales privados genera inestabilidad jurídica, económica y atenta contra la CPE

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), rechazó ayer el anuncio de expropiación del Hospital Univalle de Cochabamba y advirtió que la propuesta atenta contra del artículo 56 de la Constitución Política del Estado, poniendo en riesgo la estabilidad económica y la seguridad jurídica del sector formalmente establecido.

A través de un comunicado, la FEPC señaló que el anuncio realizado por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no fue consensuado con el empresariado privado que genera más de 890 mil empleos directos en el departamento.

“Rechazamos toda medida no consensuada y aceptada, que pone en grave peligro la estabilidad económica y seguridad jurídica de las empresas e instituciones. Consideramos que el Gobierno Nacional, debe maximizar esfuerzos de coordinación sin entrar en el exceso y poner en duda la fe del Estado”, sostiene el comunicado.

En el comunicado mencionan que el empresariado realiza esfuerzos y acciones permanentes para luchar contra la Covid-19 mediante campañas solidarias, dotación de implementos e insumos de seguridad, pero principalmente, el equipamiento al Recinto Ferial de Alalay como centro de aislamiento temporal para pacientes Covid-19.

“No es necesario hacer afirmaciones de expropiación, justificando la emergencia sanitaria, sobre todo cuando no se conoce que haya existido resistencia o negación de apoyo del sector privado, en clara violación del Art. 56 de la Constitución Política del Estado”, afirman.

Indican que el 25 de junio de 2020, la FEPC y Comteco habilitaron el servicio de la telemedicina denominado Ángeles en Línea en Cochabamba, que permite la atención médica en tiempo real entre paciente y 37 médicos voluntarios a través de un call center gratuito con el número 800-13-2911.

Posteriormente, entre el 29 de junio y 01 de julio de 2020, la FEPC, la Fundación Feicobol y el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entregaron 200 camas para el centro de aislamiento en el Recinto Ferial de Alalay. También, se realizó la adaptación de los ambientes con la instalación de mámparas, luz eléctrica, baños, duchas, mueblería, refacción de piso, entre otros.

Después de la polémica sobre el anuncio de expropiación de hospitales y cementerios privados, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aclaró sus palabras y recalcó que se trataría de un compra o alquiler a precio justo y en una “alianza entre públicos y privados”.

“Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas”, dijo Murillo en entrevista con Unitel.