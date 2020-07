Cae el negocio de bienes raíces, sobre todo en alquiler de tiendas y oficinas

El negocio de bienes raíces cayó drásticamente por la pandemia del coronavirus y sólo se repuso en un 30 por ciento tras la cuarentena. La venta de casas se ha reducido y los precios de alquileres de tiendas comerciales u oficinas bajaron sus precios entre un 20 y 50 por ciento, y tardan hasta tres meses en alquilarse, según evaluación del presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino Hurtado.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (Aprobin), Franklin Poppe, explicó que, debido al desalojo de restaurantes y oficinas de servicio, como bufetes de abogados, subió la oferta y bajó la demanda, cayeron los precios del alquiler y es difícil volver a poner esos ambientes en alquiler. “No hay porcentaje fijo, pero en algunos casos han bajado los alquileres entre 20 y 30 por ciento”, dijo.

Ferrufino, en tanto, explicó que, antes, la probabilidad de alquilar una oficina era de 90 por ciento y tomaba un mes. Ahora es sólo del 10 por ciento y demora más de tres meses.

Detalló que, ante la demora y falta de interés en alquilar estos espacios, algunos dueños, no todos, bajan el precio. “Les conviene rebajar que tener un local vacío que no genera nada, pero no bajaron alquileres, sólo son algunos propietarios”, dijo.

Los primeros inquilinos en desalojar fueron los que tenían negocios de venta de comida, cafés y discotecas, cuyas actividades se hallan actualmente prohibidas por la cuarentena.

“Esos locales siguen vacíos y los dueños están buscando a quién alquilar. Todo lo que son restaurantes cafés y restaurantes han cerrado, o entregan desde su casa, atienden los pedidos y mandan en delíveri. ¿Para qué van a alquilar?”, ejemplificó.

Explicó que otros negocios afectados son los alquileres de oficinas para abogados y otros profesionales, pero también las tiendas de ropa, zapatos y otros, excepto los de alimentos.

La representante de los Dueños del Casco Viejo, Mirian Navia, comentó que muchos inquilinos de tiendas abandonaron sus locales llegando a acuerdos con los propietarios. Otros, en cambio, desaparecieron dejando incluso sus bienes dentro de las tiendas. “Muchos han preferido cerrar. No han vendido y no les he cobrado alquiler, otros han desaparecido dejándonos todo. Ahora no se puede alquilar, no hay interesados”, dijo.

Poppe contó que es propietario de un local para restaurante, con todos sus implementos, pero su inquilino dejó el negocio hace dos meses y hoy el ambiente no puede ser alquilado.

Ferrufino explicó que se reportaron problemas entre inquilinos y propietarios debido al alargamiento de la cuarentena rígida. “En principio, debía ser por 15 días, pero se fue alargando, y argumentan que de haberlo sabido antes habrían roto el contrato en marzo”, dijo.

Vuelve la venta de casas, pero no como antes

El negocio de bienes raíces se paralizó en 95 por ciento durante la cuarentena rígida; pero en junio comenzó a dinamizarse y en julio llegó a un 70 por ciento de su capacidad, según evalúa el presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino Hurtado.

“En la cuarentena podíamos ofrecer nuestras casas por internet, pero nada más. Ahora hay mucha más actividad, pero los días de trabajo son de lunes a jueves. Antes se visitaban las casas hasta sábado y domingo”, dijo.

A eso se suma que las oficinas de Derechos Reales y de la Alcaldía municipal tampoco atienden con la regularidad con que lo hacían antes, para hacer trámites, debido a los días y horarios reducidos.

La venta de casas se ha reducido. En cambio, se incrementó la solicitud de anticréticos o alquileres, pero el precio de la venta de casas no registra (al menos por ahora) reducción como lo hacen los alquileres de los locales.

“Cochabamba es un lindo lugar para vivir y la gente siempre busca una casa en nuestra ciudad. La situación de los bienes raíces está comenzando a levantarse. Siempre hay movimiento”, precisó Ferrufino.

Las inmobiliarias, por su parte, también reconocen que el movimiento de bienes raíces cayó por la imposibilidad de hacer trámites o concretar préstamos bancarios para la compra de inmuebles.

Pese a ello, estas empresas han continuado ofreciendo sus servicios durante la cuarentena.