Ríos: Denuncia sobre adenda con Brasil tiene afán político

La denuncia pública difundida el fin de semana respecto a que la octava adenda al contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras liberaría a la estatal brasileña de la responsabilidad del pago del trasporte hasta la frontera, es considerada como un hecho político por el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.

El especialista afirma que no tiene acceso al contrato a cabalidad, pero observa que la denuncia fue presentada con atemporalidad, ya que pasaron cinco meses de la firma del contrato y más de medio año de las negociaciones.

Ríos dice tener conocimiento que la adenda replica las condiciones establecidas en el contrato anterior, salvo los volúmenes, pues el máximo pasó de 30 a 20 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y el mínimo de 24 a 14 MMm3d.

“Yo creo que más bien es una denuncia bastante política por el momento electoral y creo que hay que mirarlo como tal. No le encuentro ningún sentido a que los que transportan en el lado boliviano, para el pago de regalías, no hagan el descuento hasta boca de pozo; o sea, no hay coherencia en la explicación que se da versus el contrato anterior, versus el contrato actual”, explicó Ríos.

Precisó que Petrobras siempre retiró el gas desde el Mutún, en el municipio fronterizo de Puerto Suárez, por lo que menciona que la publicación es confusa al señalar que Petrobras retiraba el producto desde la planta de Río Grande.

“Mientras no puedan decirnos exactamente qué es lo que critican, lo que denuncian no es verificable y tampoco tiene ninguna coherencia técnica ni hace realidad con lo que hemos analizado en el pasado”, añadió Ríos.