Asoban rechaza el diferimiento; el Gobierno dice que pondrá “filtros”

Mientras la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) protestó contra la promulgación de la ley que permite un nuevo diferimiento en el pago de créditos hasta el 31 de diciembre de este año, el Gobierno anunció que el beneficio no llegará a todos los prestatarios y que se aplicarán filtros en el reglamento, el cual estará listo antes de fin de mes.

Del otro lado, los sectores económicos que demandaban el diferimiento, como los transportistas y microempresarios, depusieron sus convocatorias a paros con bloqueos y otras medidas.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo ayer que la reglamentación permitirá “diferenciar” a las personas y empresas que más necesitan de este beneficio, aunque reconoció que “la gran mayoría de los bolivianos” necesita del diferimiento.

Sin bien no dio detalles sobre la reglamentación, Núñez adelantó que inicialmente no se habla de una diferenciación entre asalariados y no asalariados, pero adelantó que “las empresas grandes que no dejaron de trabajar no pueden estar en la misma bolsa”.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Ortiz, señaló que se está trabajando en la reglamentación de la tercera Ley de Diferimiento de Créditos junto con el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), y que se espera que a fines de agosto ya esté concluida para su puesta en vigencia en septiembre. Justamente, el segundo diferimiento concluye el 31 de este mes.

Ortiz dijo que también se tomaría en cuenta las sugerencias de bancos y cooperativas.

Sobre este punto, el gerente de Asoban, Nelson Villalobos, lamentó que la promulgación se haya dado al calor electoral, sin criterios técnicos, e insistió en que el beneficio del diferimiento se aplique analizando caso por caso.

“La única forma es realizar una evaluación caso por caso, los bancos lo han venido aplicando, y es la única medida alejada de consideraciones políticas que permite ayudar a todos los sectores económicos para que se recuperen de los efectos de la crisis”, destacó Villalobos en declaraciones a Radio Fides.

La medida, según Villalobos, no se orienta a promover la reactivación de la economía a través de la inyección de recursos frescos, sino que prolonga la reducción de recursos líquidos requeridos por el sistema bancario para continuar expandiendo el crédito,

El representante de Asoban afirmó que el sector bancario, en el corto plazo, continuará sin recibir los recursos líquidos que requiere para atender sus obligaciones, tales como conceder nuevos préstamos, reprogramar créditos y otros.´

Gobierno ve problemas para el bono del MAS

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Ortiz, señaló que la promulgación de la ley que crea el Bono Contra el Hambre de mil bolivianos, propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS) está condicionado al desembolso de dos créditos que siguen estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Ortiz detalló que los financiamientos para el pago del nuevo bono deben provenir de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), de 350 millones de dólares; del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 327 millones de dólares, y de la Cooperación Francesa, de más de 100 millones de euros.

Asimismo, Ortiz detalló que se identificó que dos créditos tienen objetivos diferentes y por ello el Gobierno recibió comunicaciones del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicando que no se podría utilizar esos recursos para un fin distinto al programado. “El crédito del BM y del BID no están vigentes y, si no son aprobados por ambas cámaras, no se puede aplicar (…). La Asamblea ha aprobado una ley de imposible cumplimiento”, concluyó.

Debido a esta situación, en conferencia de prensa brindada hoy, el Ministro indicó que la primera mandataria propone a la Asamblea Legislativa que se usen otros créditos que están en manos de esa instancia para pagar nuevos bonos.

El Gobierno invitó al Legislativo a un diálogo para analizar el tema de los créditos internacionales y el pago de bonos, lo que el MAS aceptó, aunque también hizo observaciones.