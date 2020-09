Ortiz anuncia su alejamiento del Ministerio de Economía: "Han decidido designar a otra persona"

Óscar Ortiz fue destituido como ministro de Economía, en conferencia de prensa aclaró que no renunció, pero el Gobierno ya designó a otra persona en su reemplazo.

“Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. De todas maneras, han decidido designar a otra persona por lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio”, expresó Ortiz en conferencia de prensa.

Expresó que su alejamiento se debe a que no está dispuesto a firmar el decreto supremo sobre a la devolución de las acciones de Elfec, que pretende ejecutar el Ejecutivo.

"Siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses, ningún cargo debe justifica ir contra los principios y la ética que han guiado mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga suficiente respaldo legal", expresó a tiempo de admitir que tuvo "profundas diferencias" con otras autoridades del Gobierno.

Indicó además que el Gobierno de Áñez no debería contraer más deudas y dejar contratos o adjudicaciones importantes al siguiente gobierno.

"No creo que el Gobierno, en sus últimas semanas, deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes, que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas como para asumir nuevas obligaciones”, aseveró.