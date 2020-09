Se agrava escasez de diésel, una crisis arrastrada por más de un mes

El desabastecimiento de diésel, que se ya se sentía desde el mes anterior, alcanzó ayer niveles críticos en Cochabamba, con largas colas de camiones a la espera de ser abastecidos en los surtidores de combustible, especialmente en la avenida Blanco Galindo.



Al cierre de esta edición, las colas proseguían, con conductores que habían esperado desde la mañana, y ninguna autoridad de Gobierno, YPFB ni ANH dio información sobre la situación, pese al llamado insistente de este medio. Los propietarios de surtidores, en tanto, tenían confianza en que hoy se regularizaría el suministro, pues algunas estaciones reportaron que ya les había llegado el abastecimiento.



El director de Hidrocarburos de la Gobernación de Cochabamba, Moisés Quispe, confirmó el desabastecimiento y concluyó que la situación se debe a que el Gobierno nacional no realizó una planificación adecuada. También solicitó un informe a YPFB, pero la empresa estatal aún no respondió.



Quispe indicó que la demanda de diésel de Cochabamba, hasta diciembre de este año, es de 24 millones de litros al mes y de 22 a 24 millones de litros la gasolina especial, cantidades que no se están cumpliendo, por lo que hay desabastecimiento en Cochabamba.



Desde hace varias semanas, los departamentos de: Cochabamba Santa Cruz, Potosí, La Paz y Oruro presentan desabastecimiento de diésel, informó la gerente general la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos y Combustibles en General (Asosur), Susy Dorado.



La ejecutiva indicó que las entregas de diésel de YPFB son intermitentes y los volúmenes entregados, insuficientes para cubrir la demanda.



La semana pasada, Dorado dijo que las estaciones pagan por anticipado, pero no hay el suficiente producto para cubrir con todo lo facturado por YPFB.



Ante la queja de los distribuidores de hidrocarburos YPFB se comprometió a regular la entrega, la semana pasada, mientras que Asosur, en comunicado, deslindó responsabilidad.



Hace dos semanas el desabastecimiento causó que los choferes esperen hasta dos días para poder abastecerse de combustible.



La ANH ni YPFB se refirieron a este tema, pese a la insistencia de este medio de comunicación.