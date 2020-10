Ministro de Economía y Finanzas Públicas posesiona a cuatro nuevas autoridades

El ministro interino de Economía, Gonzalo Quiroga, posesionó hoy a nuevas autoridades: Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros y Viceministro del Tesoro y Crédito Público, y a dos directores de entidades descentralizadas de esta cartera de Estado.

La Resolución Suprema 26849 firmada por la presidenta Jeanine Áñez designó a Jorge Guillermo Martín Leitón Quiroga como Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros en reemplazo de Osvaldo Jaúregui.

La Resolución Suprema 26854 designó a Fernando Pablo Medina Calabacero como Viceministro del Tesoro y Crédito Público en reemplazo de Walter Saúl Espinoza.

Asimismo, Quiroga posesionó al director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, cargo que recayó en Jorge Alberto Vargas Ríos y al director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego-AJ, Nelson Fabricio de la Fuente Serrano mediante Resoluciones Supremas 26851 y 26852, respectivamente.

“Vamos a trabajar para dejar una economía en mejores condiciones de como la encontramos y no importa que para ello tengamos que doblar esfuerzos. Nuestra responsabilidad con las familias bolivianas es suprema y todos nosotros estamos a la altura del desafío: cumplámoslo con compromiso, lealtad y dedicación”, dijo Quiroga a nombre del titular de esta Cartera de Estado, Branko Marinkovic.

HOJAS DE VIDA

El Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Jorge Guillermo Martín Leitón Quiroga, es de profesión economista de la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad de Barcelona España donde obtuvo el título de Master en Economía y Regulación, así como en The London School of Economics and Political Science en Inglaterra. Ocupó el cargo de director general de Servicios Financieros en esta Cartera de Estado.

El Viceministro del Tesoro y Crédito Público, Fernando Pablo Medina Calabacero, es de profesión economista de la Universidad Técnica de Oruro. Realizó un postgrado en demografía en la Universidad de Antofagasta, Chile; estudio la carrera de derecho en la Universidad NUR, entre otros. Fue asesor jurídico para los programas de cooperación en la Embajada de Dinamarca, Consejo de la Judicatura del Órgano Judicial, entre otros.

El director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, Jorge Alberto Vargas Ríos, es de profesión administrador de empresas con maestría en Economía Agrícola en la Universidad Católica Boliviana, licenciado en Administración de Empresas Internacionales en The American University de Washington, Estados Unidos. Fue director de Supervisión de Valores y Sociedades Controladas de Grupos Financieros de la ASFI, entre otros.

El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego-AJ, Nelson Fabricio de la Fuente Serrano, es de profesión abogado de la Universidad Mayor de San Andrés-UMSA, realizó un Diplomado en Docencia Universitaria en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba.