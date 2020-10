Santa Cruz decide declarar desastre ante ola de incendios descontrolados

Ante el aumento y el descontrol de los incendios forestales que afectan a 16 municipios de Santa Cruz, la Gobernación anunció que en las próximas horas se declarará la emergencia departamental, mientras que el Ministerio de Defensa, tras un sobrevuelo en Postrervalle, el municipio más golpeado, calificó lo ocurrido como un desastre ecológico medioamiental.



En medio de una incontrolable expansión del fuego, los pobladores de tres comunidades de Postrervalle tuvieron que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas. El fuego se expande a lo largo de 70 mil hectáreas y afectó a aproximadamente 100 familias.



La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, anunció que se declarará desastre departamental en las próximas horas, ya que el departamento no solamente sufre las consecuencias de los incendios, sino también de la sequía.



En tanto, López aseguró que la primera acción está orientada al resguardo de las familias afectadas, las que están expuestas a la intoxicación por el humo.



“Personalmente vamos a coordinar con todas las instancias para que lo primero sea la evacuación quieran o no quieran, porque hay familias que no quieren salir de su rancho o de sus tierras por cuidar sus animalitos o sus pertenencias”, dijo la autoridad, según ABI.



El asambleísta departamental por la provincia Vallegrande, Alcides Vargas, calificó a la jornada de ayer como un día oscuro por lo ocurrido en las comunidades de San Marcos, Mosquera y Rositas, donde el fuego ingresó a las comunidades y “por suerte no hubo pérdida de vidas humanas”.



Consciente de la expansión del fuego, Vargas aseguró que, por ahora, lo urgente es salvar vidas humanas. Posteriormente se verá cómo controlar los incendios.







Ataque aéreo. El viceministro de Defensa Civil, Luis Gerardo Thellaeche, anunció que se tiene previsto para la jornada de este viernes tareas de mitigación del fuego por vía aérea.

La autoridad calificó como lamentable lo que ocurre en el municipio de Postrervalle y ratificó que los incendios son incontrolables. Alertó que ya hay niños con enfermedades en los ojos.

Niegan conntrol de fuego

cerca de campo gasífero

Marino Bellota, capitán grande de la comunidad Caraparicito, próxima al campo Incahuasi, desmintió la información vertida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en relación a que los focos de incendios cercados al campo gasífero estaban controlados. Según él, el fuego se reactivó y avanza hacia Caraparicito y otras comunidades.



La estatal petrolera, a través de un comunicado, aseguró que no hubo la necesidad de evacuar al personal de la planta ni del campamento porque el fuego fue controlado por la operadora Total E&P.



No obstante, Bellota aseguró que los propios comunarios son los que trabajan arduamente en distintos puntos para evitar que el fuego llegue a las comunidades.