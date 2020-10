Agropecuarios perdieron Bs 27 MM; Gobernación apoyará con Bs 6 MM

ELos productores agropecuarios y pequeñas empresas del departamento han perdido más de 37 millones de bolivianos por la pandemia de la Covid-19, debido a que la cuarentena dinámica impidió que puedan comercializar sus productos. Debido a esa situación la Gobernación determinó apoyar al sector con la asignación de 6 millones de bolivianos.



El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, David Molina, explicó que, durante la cuarentena rígida, no llegaron semilla, fertilizantes, pesticidas y otros insumos a los productores agropecuarios, lo que dificultó que los productos lleguen a los mercados, además de que bajó la demanda.



Estos 6 millones de bolivianos serán destinados a la entrega de semillas, fertilizantes, entrega de alevines, alimentos balanceado y otros, que se entregarán desde noviembre a 180 mil familias de los 47 municipios del departamento.



Molina explicó que para reactivar el sector productivo se requiere de 37 millones de bolivianos, pero la Gobernación, por falta de recursos, sólo puede apoyar con 6 millones.



“Los productores han sido muy golpeados a causa de la pandemia. El pollo se vendía el kilo a 5 bolivianos, los productores de leche han tenido pérdidas con los bloqueos. Ambos sectores han botado sus productos en la Gobernación”, dijo Molina.



El gerente de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto, Franolic Huanca, indicó que los productores necesitan este tipo de ayuda, para poder reactivarse. “Esta ayuda será de gran ayuda, para los agricultores. Estamos comenzando con la producción de choclo y papa”, explicó.



Molina explicó la Gobernación también asignó 900 mil bolivianos a la reactivación de 200 empresas medianas de cuero, metalmecánica, bebidas y alimentos.



La asignación de este presupuesto fue aprobada por la ley



departamental 980.



La normativa aprueba la modificación presupuestaria intrainstitucional y ajuste a las acciones a corto plazo del programa “Gestión de Riesgo Agropecuario en Cochabamba”, en el POA presupuesto 2020.



Soria lamentó que la pandemia haya afectado a los sectores productivos no sólo al agro, sino también a pequeños y medianos empresarios; por lo que a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo se apoya en la promoción de sus productos a través de ferias virtuales y presenciales.



“A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo vamos a hacer las adquisiciones y posteriormente la entrega de semillas de papa, maíz, trigo, haba, arroz, cebolla, avena, alfalfa, fertilizantes de uso en diversos cultivos, alimento balanceado para ganado mayor de engorde y lechería, alimento para peces. No es mucho, pero es de gran ayuda”, expresó.

IDH



El secretario de Planificación, Rafael Mareño, informó que los recursos destinados para la reactivación económica provienen de la Ley 1307 que reasigna el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que asciende a 22 millones de bolivianos.



De ese monto 11 millones se destinaba para salud y 11 para la reactivación económica, de los cuales 5 son para la producción y fortalecimiento de insumos y 6 millones para permitir ejecutar recursos destinados al tema de alimentación a sectores vulnerables.

Ayuda bienvenida, pero insuficiente



El gerente general de la Cámara Agropecuario de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, calculó que en el departamento hay entre 180 mil y 190 mil familias que se dedican a la agricultura, por lo que la ayuda de la Gobernación llegará a un sector reducido.

“Toda la ayuda es bienvenida y es de ayuda, pero si solo llegará a 18 mil familias, ¿qué pasará con el saldo. No van a lograr el objetivo que han planteado? Necesitamos más recursos”, dijo.

Morales explicó que el sector agropecuario departamental necesitan por lo menos 120 millones de dólares, demanda que no la dará la Gibernación, por lo que el sector hizo conocer esto al Gobierno nacional, mediante la presentación de un plan.