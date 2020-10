Amdecruz anuncia medidas ante deudas del FDI y UPRE

Ante la deuda que arrastra el Gobierno nacional con las alcaldías por el avance de proyectos correspondientes al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) anunció iniciar medidas de presión a partir del viernes en caso de no efectivizarse los desembolsos.



El presidente de esta entidad, Moisés Salces, indicó que esta deuda pone al borde de la quiebra a cerca de 100 empresas constructoras de Santa Cruz, las cuales concluyeron los proyectos con recursos propios.



Salces exigió al Gobierno nacional sanear las deudas con las constructoras dado que existen compromisos firmados. “¿Es correcto que hablemos de recuperar la economía de los bolivianos cuando vemos que empresas están cayendo en la quiebra? Entonces no podemos tener doble discurso”, dijo.



Mencionó que hubo predisposición de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, para el pago de once proyectos correspondientes al FDI, pero aseguró que no es suficiente porque el desembolso debe realizarse a 67 proyectos. El monto correspondiente a los proyectos del FDI asciende a 309 millones de bolivianos.



Afirmó que existe incapacidad del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, para resolver estos problemas, dado que el UPRE depende de esta cartera de Estado. También rechazó los “métodos inconsultos” para retrasar desembolsos del FDI.



En este contexto, Salces dijo que queda suspendida la agenda de inauguración de obras y proyectos en los municipios cruceños que tengan que ver con el Gobierno nacional o los ministerios hasta que los desembolsos se efectivicen.

Deuda llega a Bs 2.000 millones

Según el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, la deuda que tienen las diferentes administraciones públicas con las empresas constructoras por concepto de planillas de avance de obra asciende a 2.000 millones de dólares a nivel nacional.

Señaló que esta situación, junto a la paralización de actividades provocada por la pandemia del Covid-19, genera la desaparición de una importante cantidad de empresas privadas del sector de la construcción y, a la vez, la pérdidas de cientos de empleos. Por ello, Cadecocruz pide ejecutar el Programa Nacional de Reactivación del Empleo.