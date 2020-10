Cepal: Bolivia se contraerá 5,2% y Latinoamérica retrocederá 10 años

Bolivia sufrirá en 2020 una contracción de su Producto Interno Bruto (PIB) de 5,2 por ciento, debido a una serie de efectos agravados por la pandemia del coronavirus, mientras que América Latina y el Caribe experimentará un decrecimiento de 9,1 por ciento, lo que implica un retroceso económico de 10 años.



Los cálculos e interpretación corresponden a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su último informe Estudio Económico 2020, ratifica las cifras para Bolivia y agrava los números para el resto de la región.



“Esta fuerte contracción se traducirá en una caída del PIB per cápita regional del 9,9 por ciento, lo que implica un retroceso de 10 años a un nivel similar al registrado en 2010”, explica el documento presentado ayer, que advierte un incremento de la pobreza, que alcanzará a 37,3 por ciento.



El estudio prevé también que la tasa de desocupación llegue al 13,5 por ciento con un “recrudecimiento considerable de la desigualdad”.



El organismo internacional ratifica que el marco de la estrepitosa caída económica lo da la pandemia del coronavirus, aunque advierte que los otros factores ya venían de antes y fueron agravándose con la Covid-19, a saber, la caída de los precios del petróleo y los minerales, el bajón de las remesas y la ausencia de turismo, entre otras causales.



“Para el petróleo se proyecta un precio promedio en 2020 casi un 36 por ciento menor al de 2019. Para los productos agropecuarios, los menos golpeados por la crisis, se espera una leve caída de los precios de casi 2 por ciento y para los metales y minerales se proyecta una disminución de sólo 0,1 por ciento, pero con comportamientos muy diversos dentro del rubro”, explica la Cepal.



Durante el primer semestre de este año, la pandemia y sus efectos colaterales ya pasaron factura y la economía se contrajo en nueve de los 20 países de América Latina y el crecimiento se desaceleró en ocho,



Las economías que se contrajeron son Argentina (-5,2 por ciento), Brasil (-0,3), Cuba (-3,7). Ecuador (-2,4), Haití (-3,1), Honduras (-1,2), México (-1,4), Perú (-3,4) y Venezuela (-29,8 por ciento).



En el informe se destaca la creación de bonos sociales destinados a los sectores más vulnerables en Bolivia, Argentina y otros países con montos que variaron entre 40 y 300 dólares.



“El proceso de recuperación de la actividad económica a sus niveles precrisis va a durar más de lo que se esperaba, al menos tres años, y será más lento de lo observado en la crisis subprime de 2008”, explicó la secretaria ejecutiva del organismo de la ONU, Alicia Bárcena.



La Cepal entrega recomendaciones para enfrentar la que ya está considerada como la mayor recesión en un siglo y analiza los esfuerzos fiscales emprendidos por los distintos países de la región, que en promedio suman el 4,1 por ciento del PIB latinoamericano. En el caso de Bolivia se llegó a 4,9 por ciento del PIB, revela el informe.



“Es necesario que haya un gobierno legítimo, cualquiera que este sea, y no uno de transición, porque ahí es donde creo que sí las políticas no podrían ser duraderas”, dijo Bárcena, al referirse a Bolivia.