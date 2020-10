Ministerio y trabajadores de Aasana logran acuerdo y se levantan las medidas

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) suscribieron un acuerdo por el que atienden todas las demandas laborales y se levantan todas las medidas de presión.

Los trabajadores de Aasana habían iniciado sus protestas este miércoles y tenían previsto para este jueves instalar piquetes de huelga de hambre. Además, anunciaron un paro total de labores desde el próximo lunes, lo que habría implicado una paralización de los vuelos en el país.

Sin embargo, ayer por la tarde, el ministro Iván Arias se reunió con la dirigencia de los trabajadores, encuentro en el que se llegaron a varios acuerdos, entre los cuales figura el pago de salarios atrasados de agosto y septiembre en el lapso de 10 días.

“Yo no necesitaba esta movilización porque hace tres semanas gestionamos un Fondo Rotativo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y en 10 días se pagan los sueldos (…) porque no sólo son ustedes. Si cae Aasana se cae la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) porque el 60 por ciento de sus ingresos tiene relación con la institución (…). En un año, ustedes quieren que solucionemos lo de 14 años. Yo nunca he visto protestas de ustedes en ese tiempo porque el anterior gobierno les metía procesos, nosotros no hacemos eso, estas puertas siempre están abiertas”, señaló Arias.

Los trabajadores de base anunciaron que presentarán un proyecto abrogatorio para el Decreto Supremo 24031, con el cual exhortan la devolución de recursos otorgados a la DGAC.

Al concluir la reunión firmaron un acta con cuatro puntos donde se establece el pago de salarios atrasados, la relación laboral de los trabajadores bajo la Ley General del Trabajo, la reglamentación de la Ley 521 y el tratamiento del Decreto Supremo 24031.