Urge viraje radical en negocio del gas, pero los candidatos no lo contemplan en sus planes de Gobierno

Después de ser duramente golpeado por la pandemia y la caída del precio del petróleo, el sector hidrocarburos de Bolivia requiere, para su reactivación, medidas radicales que van desde la reducción de impuestos a las empresas operadoras y de subsidios al mercado interno, hasta el cierre o privatización de plantas deficitarias, según expertos.

Sin embargo, los cinco candidatos a la presidencia que encabezan las encuestas no contemplan medidas de esta índole. En un escenario de incertidumbre respecto al nuevo gobernante, los aspirantes al sillón presidencial optan por propuestas cautelosas.

Los Tiempos revisó los programas de gobierno de Luis Arce, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Chi Hyun Chung y Jorge Quiroga. Como factor común, se identifica la propuesta de incrementar los ingresos por la exportación de gas a partir del aumento de la producción y de reservas, pero no especifican cómo.

Hablan de incentivar la inversión extranjera, sobre todo en proyectos de exploración y explotación, pero tampoco detallan los pasos que seguirán. No contemplan la posibilidad de reducir impuestos a las operadoras o privatizar unidades de negocio, como los expertos recomiendan.

En opinión del analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, los candidatos tienen cierto temor a explicar la situación real del sector y a decirle a la población que es necesario institucionalizar el sector y recortar personal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Nadie se anima a decir 'tenemos que cerrar plantas que no operan, hacer asociaciones público-privadas o privatizar'”, añade.

El analista considera que “no hay nada serio de ningún candidato en materia de hidrocarburos” porque parecería que están asustados ante una población boliviana que cree que el MAS (Movimiento Al Socialismo) dejó un sector boyante y que YPFB es el motor del país.

“Esa realidad ya no existe, el sector está en estado calamitoso y el que entre va a tener que hacer medidas radicales”, advierte Ríos.

Por su parte, el analista en hidrocarburos Mauricio Medinacelli afirma que el próximo Gobierno debe hacer tres cosas que no agradan a los políticos porque les resta votos. La primera es quitar subsidios y bajar impuestos a las operadoras. La segunda es que ninguna medida ejecutada dará resultados durante sus cinco años de gestión, lo que arriesgaría una eventual reelección. La tercera es abrir las puertas al sector privado y volver más eficiente a YPFB, una tarea que, según él, es titánica e implica pérdida de votos.

No hay plata para subir exploración

El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos cuestiona a los candidatos a las elecciones que, en sus respectivos programas de gobierno, prometen aumentar la exploración de hidrocarburos. “¿Con qué plata van a hacerlo si la mayoría de las unidades de YPFB tienen escuetas ganancias o tienen pérdidas?”, dijo.

En ese contexto, sugirió privatizar unidades de negocio como lo hacen empresas del sector como Petrobras, que optó por vender activos para seguir explorando.

ANÁLISIS

“No es viable una privatización”



Raúl Velásquez, analista de Fundación Jubileo

Creo que sería un grave error ir en la senda de la privatización en este contexto. Creo que el actor privado es muy importante y en muchas actividades podría ser más eficiente, pero también es importante reconocer que la situación de gobernanza del sector hidrocarburos, es decir que la mayor parte esté en manos de YPFB, corresponde a un fenómeno social, y cualquier cambio que se pueda hacer sobre eso implicará un debate social.

Si entra un gobierno nuevo, impone una privatización, yo le aseguro que va a tener problemas muy serios en menos de tres meses. Entonces, obviamente, eso no es viable. Puede ser recomendable en algunos casos, por ejemplo, en la planta de industrialización de urea, yo digo con seguridad que esa planta podría ser mejor administrada por un privado que por YPFB. Los resultados son claros: llevamos más de cinco años con una planta que no cumple las expectativas, no está a su plena capacidad, que ha sido un desastre en realidad.

Pero no creo que sea viable emprender una aventura de privatización de las actividades, tampoco de nacionalización.

Luis Arce Catacora



Candidato por el Movimiento Al Socialismo

Las propuestas empiezan por ampliar la capacidad de producción de hidrocarburos con el desarrollo de proyectos de explotación en campos nuevos y existentes.

Reducir la importación de insumos y aditivos y cubrir la demanda de gasolina con el uso responsable de biocombustibles. Además de reducir la importación de diésel con la puesta en marcha del proyecto de biodiésel.

Propone efectivizar los memorandos de entendimiento para ampliar la exploración y comenzar a exportar GLP a Argentina, Brasil y Uruguay.

Incrementar reservas de gas a 20 TCF, ampliar la exportación de urea y aumentar las reservas de líquidos con inversiones en el Upstream.

Carlos Mesa



Candidato por Comunidad Ciudadana

Las propuestas relacionadas con el sector hidrocarburos inician con garantizar la autarquía energética en el mediano plazo, es decir, que el Estado se abastezca de sus propios productos. También preservar la generación de recursos fiscales y mantener el acceso equitativo a los sectores sociales con menores recursos al consumo de combustibles.

Propone modificaciones para hacer eficiente a YPFB y sus subsidiarias. Garantizar seguridad jurídica en relaciones contractuales y evaluar la viabilidad de los proyectos de industrialización.

El programa contempla la participación eficiente y competitiva en el mercado del gas de Brasil, además de lograr mejores condiciones en la negociación de venta de gas a Argentina.

Fernando Camacho



Candidato por la alianza Creemos

La alianza contempla priorizar la negociación o renegociación de los contratos de exportación de gas a Argentina y Brasil. Suscribir contratos con privados ubicados en el área de influencia de los gasoductos.

Propone aumentar las reservas a través de la ejecución de proyectos de exploración. YPFB y sus subsidiarias, concentrarán la perforación de pozos exploratorios.

Pretende elaborar una política eficiente de incentivos a la exploración y explotación que incluya la participación de gobiernos subnacionales. Además, crear condiciones para abrir el sector a la inversión extranjera y gestionar la participación de ésta con diferentes formas de asociaciones o ejecución directa.

Chi Hyun Chung



Candidato por Frente Para la Victoria

Propone reordenar las actividades del sector para agilizar la inversión privada. Contempla, además, continuar con la exploración y explotación en términos razonables, “incluyendo a los yacimientos marinos”. Sin embargo, cabe mencionar que, por razones geográficas, Bolivia no cuenta con yacimientos marinos.

Propone esfuerzos conjuntos para encontrar petróleo, extraerlo, refinarlo y usarlo en reemplazo de hidrocarburos importados. Prevé el desarrollo de la exploración y producción petrolera para autoabastecer la demanda, y que mencionadas labores “no puede concentrarse únicamente en la Amazonía”.

Cabe citar que la exploración y explotación se concentran en el Chaco, no en la Amazonía.

Jorge Quiroga



Excandidato por la alianza Libre 21

(Nota: esta propuesta fue recogida y redactada antes de que el candidato presentara su renuncia)

La primera propuesta es eliminar los costos recuperables, es decir, la devolución que hace el Estado a las empresas petroleras por sus gastos efectuados en determinados proyectos. También propone abrir mercados y construir gasoductos. Transparentar el sistema tributario con licitaciones públicas. Además, considera que los impuestos deben depender de volúmenes y precios.

Las acciones representarán un incremento en la producción de líquidos. Se invertirá en producir y eliminar las importaciones y recudir el subsidio. Finalmente, propone continuar con el impulso a los biocombustibles.