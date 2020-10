Bajan la demanda y los precios de los medicamentos contra el coronavirus

Con el descenso de casos de Covid-19, bajó también la demanda de medicamentos destinados a combatir esta enfermedad. Ya no hay escasez y los precios se estabilizaron.



La información levantada en visitas a farmacias fue confirmada ayer por el Colegio de Bioquímicos de Cochabamba y la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar).



Las farmacias están abastecidas y no les falta ningún medicamento, como pasaba en los meses de junio y julio, cuando hubo un reporte alto de casos de coronavirus en el departamento.



El encargado de Comunicación del Colegio de Bioquímicos de Cochabamba, Daniel Flores, indicó que el incremento de la demanda de medicamentos como la azitromicina, paracetamol, antigripal, aspirina, ibuprofeno y suplementos vitamínicos causó escasez y la elevación de precios en más de 300 por ciento.



Flores detalló que en esa temporada una tableta de azitromicina se vendía hasta en 20 bolivianos y ahora está entre 5 y 7 bolivianos, en su categoría más comercial, en tanto que las de marcas reconocidas, que se comercializaron hasta en 80 bolivianos, volvieron a su precio regular, 20.



“La demanda se ha regulado. Ya no hay tantos enfermos ni especulación”, dijo.



La representante de Asprofar, Karla Torrez, indicó que el abastecimiento de los medicamentos se restableció paulatinamente, pero añadió que las distribuidoras aún no entregan grandes cantidades de los fármacos.



Detalló que durante la época de escasez de medicamentos las importadoras elevaron el precio y también hubo especulación, porque los fármacos se ofrecían en redes sociales a precios elevados.

Avifavir



Torrez explicó que el medicamento ruso Avifavir, para tratar la Covid-19, sólo se encuentra en las grandes farmacias, debido a su alto costo, 14 dólares por tableta.



“Se encuentra en las grandes cadenas, por su precio alto, pero tiene poca demanda”, dijo.



El gerente general de Biofarma, representante internacional de Industrias Sigma Corp SRL, Gary Gonzales, indicó que desde septiembre pasado se vendieron 350 cajas del medicamento en todo el país.



Dijo que el fármaco ya está en todo el país, aunque sus ventas están por debajo de las metas esperada, se avizora que mejore en próximos días.



Explicó que con la conclusión de otros ensayos clínicos que demuestran su efectividad para tratar el coronavirus también se elevó la demanda.

Decretos de



importación



El Decreto Supremo 4192 establece que los medicamentos, insumos y equipos médicos destinados a combatir el coronavirus ingresen al país en 24 horas y libres de impuestos (lo que en teoría debería abaratarlos), pero estos beneficios sólo rigen para los importadores registrados hasta el 31 de diciembre de 2019.

Entre enero y abril de 2020, el país importó 2,8 millones de kilos de medicamentos por 74 millones de dólares, la cifra es 1 por ciento menor a la registrada en 2019, lo que devela que tampoco hay definición sobre lo que hay que importar.