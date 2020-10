YPFB garantiza combustible, pero persisten las filas de autos en los surtidores

Aunque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el suministro de gasolina y diésel está garantizado, persisten las filas de vehículos en los surtidores a la espera de abastecerse de combustible. Esto ocurre en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.



Según el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, la estatal petrolera está en condiciones de suministrar líquidos a todo el país pese al aumento de la demanda; sin embargo, indicó que surgieron algunos problemas que complican el abastecimiento debido a una “demanda especulativa” vinculada con la proximidad de las elecciones generales.



“Queremos pedirle a la población que no entre en pánico, que no genere esa demanda especulativa que obviamente a la larga nos complica en el tema de la circulación donde están ubicados los surtidores”, dijo la autoridad.



Sin embargo, se registraron largas filas en los surtidores durante la jornada de ayer. En los departamentos de Cochabamba y La Paz hubo inconvenientes en el abastecimiento de gasolina, mientras que, en Santa Cruz y Potosí, por diésel.



El transporte público urbano y el transporte pesado son los sectores más perjudicados por la escasa oferta del producto, ya que los conductores, pese a permanecer varias horas en las filas, no lograron adquirir el producto.



En Santa Cruz, el problema se acentúa en las provincias. Según Eliazer Arellano, representante de los productores del Grupo Norte Chané-Peta Grande, la escasez de diésel se registra desde hace casi dos meses, pese a que YPFB aseguró que el suministro a todo el territorio boliviano estaba garantizado.



El dirigente señaló que el próximo lunes arrancará la cosecha de soya en la zona norte de Santa Cruz, pero la falta de diésel pone en riesgo el normal desarrollo de esa actividad.



Por otro lado, Zamora dijo que hay bloqueos esporádicos en departamentos como Cochabamba y Tarija que generan dificultades en el suministro de combustibles. Señaló que los bloqueos obedecen a demandas municipales.



La autoridad apeló a la conciencia de la población para que levanten esas medidas.

Sube la demanda de diésel en Santa Cruz



El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Jorge Javier Velarde, informó ayer que la demanda de diésel en el departamento de Santa Cruz registra un incremento histórico, pues pasó de 2,5 millones de litros diarios a 3 millones.

La presidenta de YPFB, Katya Diederich, añadió que en los últimos tres días se entregaron 6,6 millones de litros de diésel a nivel nacional. Solamente Santa Cruz demandó 2,19 millones; La Paz, 1,42 millones, y Cochabamba, 713.127 millones.

YPFB adopta plan para resguardar las plantas

La presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Katya Diederich, informó que, ante la cercanía de las elecciones generales, se están tomando medidas para prevenir cualquier amenaza en instalaciones de la estatal petrolera que repercuta en desabastecimiento de combustibles.



A partir de la experiencia del año pasado, cuando grupos de ciudadanos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron la planta de Senkata, en El Alto, la estatal petrolera coordina acciones con el Ministerio de Defensa para resguardar ésta y otras instalaciones.



“Hay también otro tipo de medidas que, por razones de confidencialidad, no las puedo comentar en el nivel de detalle que quisiera, pero sí transmitirles esta tranquilidad, que hay una lección aprendida, a partir de eso estamos reforzando el plan que se llevó adelante antes”, dijo.

Especulación



El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que se logró identificar lugares, sectores y, en algunos casos, ciudadanos, que tratan de desestabilizar la gestión gubernamental a través de la especulación u ocultamiento de combustible.



La autoridad advirtió a las personas que intentan “avivarse” aprovechando la situación política que el Gobierno tomará las medidas sancionatorias correspondientes, incluso de privación de libertad.