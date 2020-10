Minera Huanuni registra déficit de al menos $us 15 millones, debe sueldos y a acreedores

La Empresa Minera Huanuni (EMH) registra un déficit de al menos 15 millones de dólares, como resultado de la paralización de la producción durante dos meses por la pandemia del nuevo coronavirus, y por la imposibilidad de comercializar sus concentrados de estaño de forma libre. Huanuni, como empresa estatal, solo puede vender su producción a la empresa metalúrgica Vinto, que por ahora tiene dificultades de pagar y mantiene una deuda millonaria con la minera.

"Esta gestión (2020), para la Empresa Minera Huanuni (EMH) no es nada bueno, estamos arruinados y apretados", dijo el gerente Mario Felipez a ANF.

La estatal de estaño más importante del país adeuda cuatro meses de sueldo a sus trabajadores, pagos a las AFP, al Seguro de Salud, a los proveedores de insumos para la producción minera, servicios básicos y hasta al personal de seguridad de la empresa, conformado por la policía, que abandonó el lugar cuando surgieron los casos de Covid-19. Actualmente solo 120 efectivos militares resguardan a la empresa contra el juqueo.

Las deudas de la empresa a sus acreedores ascienden a uso 54 millones de dólares, mientras que las cuentas por cobrar a la metalúrgica Vinto son de 39 millones de dólares.

"Sí, hay deudas por salarios a los trabajadores ya que producto de dos meses de la pandemia no se ha producido nada, se ha generado sólo egresos, incluso para los salarios correspondientes, eso amerita un déficit para la empresa minera Huanuni, entonces parte de la deuda de Vinto va a cubrir todas esas obligaciones", señaló el gerente.

Indicó que desde marzo la empresa Huanuni no vende concentrados a la metalúrgica Vinto ni a otras empresas por lo que no cuenta con ingresos de ningún tipo. Felipez espera que el próximo 26 de octubre en reunión con autoridades del ministerio de Minería y Comibol, pueda lograr el permiso para la venta de concentrados, como último recurso que les permita salir de la crisis en que se encuentra la empresa.

"Vinto no tiene en este momento liquidez y difícilmente puede cumplir con su deuda, entonces nosotros pedimos que nos autoricen para poder generar ingresos para la empresa minera Huanuni; tenemos la esperanza de que el gobierno nos apoye en ese aspecto", indicó.

Con el pago de la deuda de Vinto, por ahora improbable, Felipez estima cubrir los gastos fundamentales de Huanuni, sin embargo, apuesta a que el Gobierno le autorice la venta de concentrados de manera libre.

Desde Vinto, el secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Metalúrgica, Ramiro Ocaña, dijo que antes de pagar se debe conciliar el monto, ya que Vinto reconoce una deuda de 24 millones de dólares, mientras que Huanuni reclama 39 millones.

Sobre la denuncia realizada por la Superintendenta de Negocios de la empresa, Ymelda Lora, en el que revela varias deudas e irregularidades, el gerente indicó que ese informe fue desestimado por el de control social realizado por los trabajadores.

"Es un informe malo, sin buena fundamentación que ha realizado la superintendenta, yo le digo que no es fácil vender la producción, nosotros como empresa del Estado, pero si nosotros seguimos entregando los concentrados a Vinto, la metalúrgica no va a poder pagar y la deuda a seguir creciendo", refirió.

Lora dio detalles sobre la situación financiera de la empresa Huanuni. Según su diagnóstico, la estatal corre riesgo de ser cerrada por las malas decisiones de la gerencia.

"Debo comunicarles que veo mucho desinterés de parte de la gerencia (de Huanuni), porque toma decisiones unilaterales con el equipo mixto y surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué no se comercializan los concentrados acumulados desde junio hasta septiembre? ¿Cómo quedaron sobre la deuda con la Fundición de Vinto? ¿Por qué no se pagaron los aportes patronales de los meses retrasados habiendo saldo? ¿Por qué no se presentó los informes técnico-económicos al BDP (Banco de Desarrollo Productivo) por los créditos obtenidos del Financiamiento a la Producción-FINPRO? ¿Acaso quieren que se cierre la empresa o cuáles son sus intenciones?", cuestionó la funcionaria.

Lora hizo la denuncia y como funcionaria dijo que no será "cómplice de lo mal que se ha manejado la empresa y tampoco del desenlace final que puede ser catastrófico".

Para el exministro de Minería, Fernando Vásquez, la situación de Huanuni, en base a los datos de la Superintendenta, es mucho más crítica y se podría hablar de la quiebra técnica de la empresa minera por la gran cantidad de deudas que tiene.

"Después de ver aquel análisis de la Superintendenta de Negocios, que es la encargada de ver toda la parte económica de la empresa, yo creo que debemos hablar técnicamente de una situación de quiebra", apuntó.

Indicó que de acuerdo al déficit que presenta Huanuni "estamos frente a un colapso total de la empresa minera y yo estimo de acuerdo a lo que hemos venido siguiendo a esa operación ¿será que van a preferir desnacionalizarlo?, entonces hay preguntas que quedan en el aire".

Vásquez indicó que, la próxima administración de Gobierno, sea quien sea el ganador, si quiere salvar a la empresa "tendría que reiniciar del punto cero".