Productores agropecuarios piden mantener libre exportación de granos y concretar biotecnología

Como una medida para enfrentar la crisis económica, el sector productivo considera indispensable que el presidente electo Luis Arce Catacora mantenga medidas como la libre exportación de productos agrícolas y agroindustriales, y no retornar a la política de cupos de exportación que se aplicó durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.



En enero de 2020, la presidenta Jeanine Áñez promulgó el Decreto 4139, que libera las exportaciones a través de la anulación del certificado de abastecimiento interno y precio justo.



Según el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de la zona norte de Santa Cruz, Eliazer Arellano, la política de libre exportación debe mantenerse al igual que los decretos que autorizan la evaluación del uso de cultivos transgénicos.



Manifestó la preocupación del sector agricultor respecto a la posibilidad de que el nuevo Gobierno anule las normas relativas a la libre exportación y al uso de transgénicos. Por ello, no descartó bloqueos.



“La libre exportación sí o sí tiene que quedarse. Vamos a bloquear si en caso va a querer (el nuevo Gobierno) otra vez anular la libre exportación. No vamos a permitir”, dijo el dirigente.



Al respecto, el economista Luis Fernando García considera que el nuevo Gobierno tendrá necesariamente que mantener las normas que permiten la libre exportación de productos agrícolas y las que encaminan al uso de transgénicos, puesto que debe captar recursos.



“En crisis económica, tienes que sujetarte al mercado, porque si no lo haces vas a llevar a una crisis económica muy alta al país. Mantener taponadas las ventas no es solución”, explicó.

Exportación llega a $us 3,1 millones



Las exportaciones de soya y sus derivados entre enero y septiembre de 2020 alcanzaron un valor de 3,1 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mencionado valor representa una reducción del 5,4 por ciento en relación al de similar periodo del año pasado, que alcanzó a 3,3 millones de dólares.

A consecuencia de la pandemia del coronavirus, las exportaciones de soya bajaron tanto en volumen como en valor debido a la caída de la demanda y precios. Actualmente, el precio de Chicago es de 399 dólares, sin embargo, en marzo llegó a 302 millones de dólares.