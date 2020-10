Cochabamba baja su producción de leche con 17% del total nacional

Pese a todo su potencial regional, Cochabamba sólo contribuye con el 17 por ciento del total nacional de producción de leche (muy por detrás de Santa Cruz, que provee el 60 por ciento) y, por si fuera poco, este año los lecheros del valle bajaron su producción de 340 mil litros diarios a 330 mil.



Estos datos fueron conocidos ayer, en ocasión del Día Nacional de la Leche en Bolivia, que se celebra con el objetivo de promover su consumo.



El país produce diariamente 1,9 millones de litros día, cifra de la cual Santa Cruz genera 1,2 millones de litros y Cochabamba, 340 mil, que bajan a 330 mil debido a los conflictos sociales y a la baja demanda del alimento, según lamentan los productores locales.



El clima templado de Cochabamba es ideal para la producción de leche y el promedio de rendimiento por animal es de 18 litros por día, en tanto que en Santa Cruz el promedio es de sólo 16 litros porque el calor es una limitante. “En Cochabamba hay vacas que producen hasta 60 litros por día, pero el promedio es 18 litros”, dijo el presidente de la Asociación de Productores de Leche (APL), Juvenal Vera Cadima.



En Cochabamba, existen 4.500 familias productoras de leche, la mayoría concentrada en La Maica, de Cercado, y los valles alto y bajo del departamento.



Vera explicó que, a pesar del potencial que les da el clima de Cochabamba, los productores están limitados porque no hay demanda de la leche, la población no consume este alimento y la empresa PIL sólo tiene capacidad para comprar los 340 mil litros diarios.



A eso se suma que, debido a los constantes conflictos sociales y bloqueos, el sector tiene problemas para abastecerse de insumos, como la cascarilla y harina de soya, productos procedentes de Santa Cruz.



Los conflictos sociales poselectorales de 2019 y la pandemia de coronavirus de este año fueron más causales para la merma en la producción.



“Durante los conflictos y la pandemia, PIL nos compró sólo la mitad. Tuvimos que vender a la población la leche, queso, yogur; pero la gente no compra, mucha leche se botó al río. Tampoco se puede producir y vender”, dijo el representante.



Vera indicó que, en 2015, los productores producían 370 mil litros leche que se entregaban a PIL, pero ese año la empresa redujo la compra a sólo 340 mil.



El presidente de la Federación de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, Klaus Frerking, indicó que incluso Santa Cruz tiene el costo de los insumos más altos que los países vecinos, lo que eleva el precio al producto y le resta competitividad para exportar.



Frerking indicó que el país tiene un consumo per cápita de 60 litros por día, cuando en los países vecinos es de 100. La meta de los productores es que en 2021 se eleve a 90.

Sube de precio el alimento de ganado



Los productores de Santa Cruz y Cochabamba coinciden en que el precio de los insumos son muy elevados en el país, lo que desfavorece a los productores y los obliga a bajar el precio de la leche y ser más competitivos en el mercado nacional e internacional.

El presidente de la Asociación de Productores de Leche (APL), Juvenal Vera Cadima, indicó que la cascarilla de soya subió en 14 por ciento y la harina de soya, en 30 por ciento.







La tonelada de cascarilla de soya costaba en julio 80 dólares y ahora se cotiza en 92. En tanto, la tonelada de harina de soya subió de 1.850 a 2.380 bolivianos.