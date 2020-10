Incendios bajan a 28, pero promedio semanal de focos duplica al de 2019

Pese a que los incendios forestales bajaron en aproximadamente un 50 por ciento en la última semana hasta llegar a 28, el promedio diario de focos de calor (eventos más pequeños) supera con un 135 por ciento al promedio de similar periodo de 2019 a causa del factor climático y la intervención humana.



Según el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Víctor Hugo Áñez, Santa Cruz registró hasta ayer 24 incendios forestales; Beni, tres, y La Paz, uno. Aunque hay una tendencia decreciente de los incendios a raíz de las lluvias que caen desde la semana pasada, la afectación llega a una superficie superior a los 1,8 millones de hectáreas a nivel nacional.



Sin embargo, Áñez admitió que el número de focos de calor va en aumento. Durante la semana comprendida entre el 19 y el 25 de octubre se registraron 14.421, con un promedio diario de 2.060, el cual supera al promedio diario de similar periodo de 2019, que llegó a 875. Según Áñez, esto se debe al factor climático y sobre todo a la intervención humana.



El mayor número de focos de calor fue detectado en los municipios de San Ignacio, Concepción, Urubichá, Ascensión de Guarayos y El Puente, del departamento de Santa Cruz.



Por su parte, la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, informó que los incendios forestales activos en este departamento se distribuyen en cinco municipios. Indicó que actualmente se registran lluvias en la ciudad capital, pero no en las zonas afectadas por incendios forestales.



“Si bien hoy se encuentra lloviendo en la zona metropolitana, en el norte integrado y parte de los valles, no se registrarán más precipitaciones en el resto del departamento. Lamentablemente, no se registran lluvias en zonas donde tenemos ubicados incendios que tenemos activos”, dijo.



Precisó que la superficie afectada por incendios forestales en Santa Cruz llega a 1.419.449 hectáreas.

Operaciones aéreas



En base a datos del Viceministerio de Defensa Civil, el director de la ABT informó que el helicóptero Chinook realizó a la fecha más de un centenar de operaciones en la provincia Guarayos, Santa Cruz.



Áñez dijo que actualmente se evalúa si se cambia el destino de operaciones de la aeronave que llegó al país como cooperación del Gobierno canadiense.



El pasado domingo, el viceministro de Defensa Civil, Luis Gerardo Tellaeche, señaló que el Chinook realizó 123 descargas, con un equivalente a 981.524 litros de agua. La nave tiene una capacidad de operar con 11 mil litros de agua.

Aprehenden a tres nuevos infractores

Tres personas fueron aprehendidas en las últimas horas por la ABT y la Policía luego de ser sorprendidas realizando quemas, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de incendio y daños a los recursos naturales. A la fecha, van 17 personas aprehendidas por estos delitos.

Según el director de la ABT, Víctor Hugo Añez, dos personas son del municipio de Ascensión (Santa Cruz) y una de Monteagudo (Chuquisaca). Esta última se sometió a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de tres años de reclusión. Las otras dos personas tienen 30 días de detención preventiva.