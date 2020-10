Gobierno deja Bs 17 mil MM, pero prevé una caída de 6,2%

El ministro de Economía, Branko Marinkovic, negó ayer que el Gobierno saliente deje “arcas vacías”; reportó que se dejan más de 17 mil millones de bolivianos para la próxima gestión; destacó un Presupuesto General del Estado en el que el 10 por ciento estará destinado a salud y el 11 por ciento a educación, y proyectó un crecimiento económico de 4,2 por ciento para 2021, tras experimentar una caída del 6,2 por ciento este año.



El ministro saliente respondió así a los mandatarios electos, Luis Arce y David Choquehuanca, quienes en días pasados declararon que la administración de Jeanine Áñez se iba dejando las “arcas vacías”. “Estamos dejando a la próxima gestión una economía estable (…). Hay 17 mil millones de bolivianos de saldo disponible sin contar las reservas internacionales. Si un Gobierno no puede empezar a trabajar con 17 mil millones es que van a despilfarrar el dinero nuevamente, y eso ya no es problema de esta administración. Nosotros lo que queremos es estabilidad”, dijo en conferencia de prensa.



Mencionó que la inflación está en 1,7 por ciento y que no se tocaron las reservas internacionales, además de que el déficit comercial estuvo en el orden de los 116 millones de dólares.



“Entre la inflación proyectada por los países sudamericanos, Bolivia está entre los más bajos, con un 1,7 por ciento. Estamos en la más baja, controlamos inflación, controlamos absolutamente todo. Pudimos controlar la inflación en el marco más adverso que pudo tener un gobierno”, afirmó, a tiempo de recordar que todo eso se logró pese al freno que puso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, en la aprobación de créditos internacionales.

Ahorros



Marinkovic puso énfasis en los ahorros de la actual administración gubernamental. Por ejemplo, en comunicación, gastó un 70 por ciento menos que la anterior gestión.



Afirmó también que se redujeron los ministerios y que se planificaba unir Economía con otras áreas y espera que el próximo Gobierno lo pueda ejecutar. Marinkovic sostuvo que, más que disminuir salarios en el sector público, se debe trabajar en hacer un Estado más pequeño y eficiente, no burocrático, que funcione para los bolivianos y no para sí mismo, como sucede ahora.

PGE



El Presupuesto General del Estado (PGE-2021) redactado por el sector económico del Gobierno contempla un presupuesto consolidado de 216.501,2 millones de bolivianos y un presupuesto agregado de 283.032 millones para el próximo año.



Todos estos datos se proyectan con una base a la estimación del precio del barril del petróleo en 37,21 dólares.



Además, se invertirán 3.441 millones de dólares, principalmente en infraestructura.



Los ingresos de las entidades públicas consideran la reducción del 5 por ciento en el grupo de gasto “Servicios Personales” y 10 por ciento en el resto de gastos, respecto al presupuesto institucional aprobado para la presente gestión 2020.

10% del PGE para salud y el 11% para educación

El Presupuesto General del Estado (PGE-2021) prevé 10,1 por ciento de recursos para la salud y 11 por ciento para educación, aunque la norma redactada por el Ejecutivo deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en próximos días.



Según el plan presentado por el ministro de Economía, Branko Marinkovic, la salud obtendrá 21.835.300 bolivianos, y educación, 23.827.000.



Se trata de montos importantes si se consideran otros ministerios, por ejemplo el de Defensa, que sumará 4.534,600 bolivianos (2,1 por ciento del PGE), y de Gobierno, con 4.754,100 (2,2 por ciento del PGE).



Marinkovic destacó que la pandemia desnudó las grandes falencias de la gestión del MAS en salud. “Este Gobierno es el que mejor ha manejado la crisis sanitaria de la Covid-19”, sostuvo.

Infraestructura tendrá el 35%



El Presupuesto General del Estado (PGE-2021) contempla un total de 3.441,6 millones de dólares en inversión pública para el próximo año, donde el sector de la Infraestructura (transportes, comunicaciones y recursos hídricos) tendrá un 35 por ciento de los recursos; es decir, 1.208,4 millones de dólares.

El sector productivo (energía, hidrocarburos, agropecuaria, minería, industria y turismo) cobrará el 33,4 por ciento. El sector social (salud, urbanismo y vivienda, saneamiento básico, educación, deportes, cultura y seguridad social), 26,9 por ciento, y el multisectorial (defensa nacional, administración general, justicia, medio ambiente, orden público y seguridad ciudadana, comercio y finanzas), 4,6 por ciento.

También hay 6.264 millones de bolivianos para el pago de bonos.

Se proyecta 4,2% de subida en 2021



El plan económico del Ministerio de Economía toma en cuenta también un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta un 4,2 por ciento en la gestión 2021.

Este crecimiento se aguarda después de una caída esperada de 6,2 por ciento del PIB, cuando termine la gestión 2020.

Sin embargo, en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo, junio), el PIB ya registró una variación acumulada del -11,11 por ciento, debido a los efectos relacionados a la emergencia sanitaria por la Covid-19 que afectó a todas las economías del mundo.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para Bolivia, en su último informe, -7,9 por ciento para este año; el Banco Mundial (BM), -7,2 por ciento, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), -5,2 por ciento.